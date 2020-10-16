В Темиртау водитель "Газели" насмерть сбил мужчину, ремонтировавшего на обочине грузовик

Темиртау. 15 октября. Kazakhstan Today - В Темиртау водитель "Газели" насмерть сбил мужчину, ремонтировавшего на обочине грузовую машину, передает Kazakhstan Today.

38-летний водитель автомобиля "Газель", двигаясь по автодороге Алматы - Екатеринбург со стороны Темиртау в направлении Нур-Султана, совершил наезд на 58-летнего мужчину. Установлено, что мужчина находился на обочине дороги и занимался ремонтом своей грузовой машины. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ведется расследование.

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