27.12.2023, 18:37 25291
В Тоболе объявили ЧС природного характера
Это позволит оперативно провести все восстановительные работы
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Костанай. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 26 декабря из-за шквального ветра в Тоболе произошло частичное обрушение кровли четырехэтажки. В городе теперь объявили ЧС природного характера, что позволит в оперативном порядке провести все восстановительные работы, сообщает "Алау".
Сейчас специалисты работают над оценкой ущерба. В четырех квартирах из-за поврежденных дымоходов нет отопления. Местный акимат выделил обогреватели.
В первую очередь мы делаем замеры, делаем дефектовочный акт и в дальнейшем будет оперативно сделана работа. Что касается коммуникаций, электричество вчера было полностью восстановлено, оно не связано со срывом кровли. Что касается газоснабжения, в каждой квартире имеется газовый котел. Из 32 квартир в 28 газовое отопление запущено", - сказал аким города Захар Комаров.
Помимо крыши и дымоходов пострадали и автомобили, припаркованные в тот момент во дворе дома. При акимате Костанайского района работает оперштаб ЧС, где специалисты принимают заявления от людей, чье имущество пострадало.
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28.12.2023, 19:30 1206
В аэропорту Астаны объявлена тревога
Фото: nn-airport.kz
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Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Астаны объявлена тревога, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Просим пассажиров бережно относиться к своим личным вещам, не оставлять детей и подростков без присмотра, строго соблюдать правила авиационной безопасности", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
27.12.2023, 16:51 26991
В Северном Казахстане из-за непогоды более 180 сел остались без электричества
На сегодняшний день без электроснабжения остаются 92 населенных пункта, это более 5 тысяч абонентов
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Петропавловск. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 26 декабря в Северо-Казахстанской области из-за неблагоприятных погодных условий в виде дождя с переходом в снег и порывами ветра до 30 метров в секунду произошло отключение электроэнергии в 181 селе в 13 районах.
По состоянию на 15.00 27 декабря без электроснабжения в регионе остаются 92 населенных пункта, всего 5079 абонентов. Среди причин энергетики называют обрывы линий электропередачи, замыкания на подстанциях, информирует портал 7152.kz.
По данным издания, все социальные объекты взяты на контроль координационного штаба.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов приступили 55 ремонтно-аварийных бригад и 55 единиц техники АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", а также 37 ремонтно-аварийных бригад и 140 единиц техники ТОО "Кокшетау Энерго".
27.12.2023, 11:35 32176
Свыше 100 населенных пунктов Костанайской области второй день остаются без электричества
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Костанай. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области свыше 100 населенных пунктов второй день остаются без электричества, сообщает пресс-служба акимата региона.
Из-за неблагоприятных погодных условий на территории области отсутствует электроэнергия в 114 населенных пунктах - Амангельдинский, Алтынсаринский, Денисовский, Аулиекольский, Житикаринский, Мендыкаринский, Наурзумский, Сарыкольский, Б.Майлина, Узункольский, Камыстинский, Карабалыкский, Карасуский, Костанайский, Федоровский районы и города Рудный, Костанай. В вышеуказанных населенных пунктах ведутся восстановительные работы", - проинформировали в акимате.
Подчеркивается, что в Костанае и Рудном электричество уже восстановлено.
Также заключены меморандумы с предприятиями и организациями на временное размещение населения, поставку вещей, продуктов питания и воды, организацию горячего питания, предоставление транспорта и др.
Проводится подсыпка инертным материалом всех автодорог области. По области подготовлено 257 пунктов обогрева. Общее количество мест - 11 255", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Кентау из-за непогоды произошли сбои в системах отопления шести многоквартирных и порядка 40 частных домов. Из-за сильного ветра без электричества остались жильцы шести многоэтажек и 37 частных домов.
27.12.2023, 09:09 34396
На руднике "Казахмыса" погиб машинист
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Жезказган. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На руднике "Жыланды" в области Улытау 26 декабря 2023 года произошел несчастный случай, в результате которого погиб машинист, сообщили в пресс-службе компании "Казахмыс".
В 18.30 на одном из участков шахты "Восточная Сары-Оба" при движении подземной самоходной машины к месту производства работ водителем был совершен неумышленный наезд на машиниста 1992 года рождения. В результате чего работник получил травмы, несовместимые с жизнью", - сообщили в компании.
Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
Напомним, в ноябре в Жамбылской области на руднике "Жайсан" погибли двое рабочих.
Как сообщила вчера в ходе заседания правительства министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, в Казахстане ежегодно сохраняется тенденция роста пострадавших на производстве. По ее словам, в 2022 году численность пострадавших на производстве по сравнению с 2021 годом увеличилась на 15%, а профессиональных заболеваний на 8%.
В Казахстане приняли Концепцию безопасного труда до 2030 года. С 2024 года будут введены соцвыплаты для занятых во вредных условиях труда работников.
26.12.2023, 12:46 52981
Пожар на месторождении "Каратурун Южный" в Мангистауской области потушили спустя полгода
Фото: gov.kz
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Актау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На месторождении "Каратурун Южный", разрабатываемом компанией ТОО "Бузачи Нефть" в Мангистауской области, 25 декабря 2023 года был ликвидирован пожар на скважине, длившийся более шести месяцев. Об этом сообщили в ситуационно-аналитическом центре топливно-энергетического комплекса Казахстана.
Как известно, пожар на месторождении начался 9 июня текущего года. В качестве причин пожара Комитетом промышленной безопасности выделены недоработки недропользователя и сервисных организаций. По оценкам экспертов, авария имеет наивысший уровень сложности. Для ликвидации пожара специалистами было произведено бурение аварийных скважин с последующей закачкой раствора глушения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после закачки бурового раствора планируется наглухо зацементировать горящую скважину. Затем предстоят работы по рекультивации.
Предприятие-недропользователь взяло на себя дополнительные обязательства. Между акиматом Мангистауского района и нефтяной компанией заключено соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает безвозмездное выделение 50 миллионов тенге на социальные проекты в ряде населенных пунктов", - отметили в центре.
25.12.2023, 19:14 71991
Один человек погиб: ДТП с участием пяти авто произошло в Акмолинской области
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия
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Кокшетау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 25 декабря, на автодороге Астана - Петропавловск произошло ДТП с участием нескольких авто, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
По предварительным данным, что водитель "Газели" из-за поломки остановился на крайней правой полосе. Спустя некоторое время в "Газель" въехал Volkswagen Polo, за рулем которого находился житель Астаны. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В последующем с этим авто столкнулись еще три машины, двигавшиеся в попутном направлении.
По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.
25.12.2023, 16:53 77181
В Кокшетау из-под земли забил фонтан
Произошел прорыв из-за неисправности пожарного гидранта
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Кокшетау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В центре Кокшетау на проспекте Назарбаева из-под земли забил фонтан воды высотой в несколько метров.
Сегодня по улице Назарбаева произошел прорыв из-за неисправности пожарного гидранта.
В устранении порыва задействованы сотрудники учреждения "Су арнасы" и службы пожаротушения. На данный момент порыв устранен, ведутся ремонтно-восстановительные работы", - рассказали в городском акимате.
В ведомстве добавили, что в текущем году по городу заменены 23 пожарных гидранта, не следующий год будут заменены 77.
Напомним, в Шымкенте в результате прорыва канализации разрушился частный дом
25.12.2023, 15:13 78551
В Павлодаре из-за пиротехники загорелся балкон
По предварительной версии, пожар устроили подростки, игравшие с фейерверками
Фото: ДЧС Павлодарской области
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Павлодар. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Нарушения правил при использовании пиротехники едва не привели к пожару в однокомнатной квартире в Павлодаре.
В Павлодаре минувшей ночью произошел пожар дома по адресу Ломова, 179. В однокомнатной квартире на восьмом этаже тлела деревянная обшивка стен балкона, сообщает "Казправда".
Причиной пожара стало нарушение правил использования пиротехники. По информации ДЧС, кто-то запускал фейерверки на улице, и салют попал на обшивку из пенопласта.
По словам заместителя начальника ДЧС региона Рената Валишанова, с пиротехникой играли подростки.
В городе категорически запрещается запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 метров от любых строений, напомнили спасатели.
Между тем полицейские рапортуют о рейдах, во время которых выявляют нелегальных продавцов фейерверков. Например, одним из первых выявлен факт незаконной продажи возле магазина в Восточном промышленном районе - у 59-летней павлодарки изъяли 2 коробки по 20 залпов и 6 палок по 18 выстрелов пиротехнических изделий. За незаконную торговлю в отношении продавца составлен административный протокол по статье 196 КоАП. Данная статья предусматривает штраф в размере 25 МРП.
Департамент полиции сообщает, что категорически запрещена продажа пиротехнических изделий вне контейнеров, в открытых павильонах, с автомашин, палаток, с рук и в переходах, а также лицами, не имеющими соответствующей лицензии и разрешения на хранение пиротехнических изделий.
Ранее в ДЧС Алматы отметили, что в новогодние праздники из-за использования пиротехники происходит более 10 пожаров.
Напомним, в Кыргызстане в результате взрыва грузовика с пиротехникой погиб человек.
Согласно результатам опроса, проведенного KAZAKHSTAN TODAY, 45% опрошенных считают, что в Казахстане следует запретить фейерверки.
В эксклюзивном материале KAZAKHSTAN TODAY заведующий лабораторией териологии и руководитель Центра мониторинга снежного барса Института зоологии КН МНиВО РК Алексей Грачев, говоря о влиянии громких звуков, издаваемым фейерверками, на диких животных, подчеркнул, что они испытывают колоссальный стресс.
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Ваше мнение
Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?