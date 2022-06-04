В Центральном парке Караганды на ребенка упал столб

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КОКШЕТАУ. 3 ИЮНЯ - По предварительным данным, 2 июня около 07.20 на 129-м км автодороги Макинск - Аксу - Торгай 15-летний житель Степногорска, управляя автомашиной Volkswagen Golf, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате опрокидывания несовершеннолетние пассажиры в возрасте 13, 15 и 16 лет вылетели из автомобиля, сообщает Polisia.kz

После ДТП подростки на попутных авто добрались до Степногорска, где рассказали родителям о случившемся. С различными травмами они были госпитализированы в городскую больницу.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345, часть 2, УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначена экспертиза. Автомобиль водворен на специализированную штрафстоянку в Степногорске.

В ходе проверки выяснилось, что подросток без спроса взял ключи от автомобиля родственника. За нахождение несовершеннолетних вне жилища после 23.00 их родители будут привлечены к административной ответственности по статье 442 КоАП РК "Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей".