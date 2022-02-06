В ходе проведения оперативных мероприятий служебно-розыскной собакой около государственного музея, в микрорайоне "Самал", обнаружен схрон арсенала. Из, так называемого, тайника изъято травматическое оружие и гранаты. Неподалеку в мусорном баке найдены патроны: 12 калибра - 19 штук, 7.62 калибра - 7 штук, 5.45 калибра - 4 штуки", - цитирует Polisia.kz начальника управления полиции Медеуского района Даурена Утебаева.
В центре Алматы найден арсенал оружия
новости по теме
Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Атырауской области
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 840 километрах от Алматы
В Актюбинской области при пожаре погибли пятилетние близнецы
Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Пожар был ликвидирован силами добровольных противопожарных формирований до прибытия сотрудников службы пожаротушения. Расстояние до ближайшей пожарной части составляет 80 километров", - говорится в сообщении ДЧС Актюбинской области региона.
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 865 километрах от Алматы
Семейная пара погибла по вине пьяного водителя в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 3 ФЕВРАЛЯ - Семейная пара погибла в результате наезда иномарки, за рулем которой находился пьяный водитель, в Есильском районе Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Наезд на пешеходов был совершен водителем автомашины Ford Focus в ночь на 3 февраля на автодороге вблизи села Волошинки. Водитель иномарки был задержан на месте происшествия. Как показало освидетельствование, он находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в департаменте полиции СКО.
В результате ДТП на месте погибла супружеская пара.
По факту ДТП начато расследование по статье 345-1 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
32-летний водитель, житель села Волошинки, водворен в изолятор временного содержания, сообщили в полиции.
При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Семья с двумя маленькими детьми погибла в Алматинской области
2 февраля 2022 года полиция сообщила, что в селе Енбек найдены тела четырех человек, двое из них дети. По предварительным данным, они погибли несколько дней назад", - сообщил официальный представитель ДЧС Алматинской области Азамат Журтбаев.
Самолет "Аэрофлота" экстренно сел в аэропорту Кызылорды
Причиной посадки стала пассажирка - гражданка Республики Узбекистан, которой из-за проблем с сердцем понадобилась экстренная медицинская помощь", - сообщила в Телеграм пресс-служба аэропорта Узбекистана.
Воздушное судно с 56 пассажирами на борту приземлилось в 10.56 по местному времени в аэропорту Кызылорды", - сообщили в пресс-службе.
В Павлодаре произошло ДТП с участием "скорой"
Читаемое
06.02.2022, 09:46Синоптики рассказали о погоде на 6 февраля 06.02.2022, 11:345161Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного писателя 06.02.2022, 12:183926В Пекине состоялась встреча первых леди Китая и Эквадора 06.02.2022, 09:002966Президент Турции заболел коронавирусом 06.02.2022, 10:382561Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявили 4,8 тыс. новых случаев COVID-19 30.01.2022, 20:42139306Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в десяти регионах Казахстана 30.01.2022, 19:55132731Аким Нур-Султана призвал "сделать окраины удобными микрорайонами" 31.01.2022, 09:00129476В большинстве регионов Казахстана синоптики прогнозируют осадки 31.01.2022, 12:11124841Осадки и метели обещают казахстанские синоптики в первые дни февраля 31.01.2022, 16:25120001В Алматы бастуют сотрудники "Казахтелекома" 15.01.2022, 17:27165826Появились первые поступления в Фонд "Казакстан халкына" 14.01.2022, 12:58147821Абдижаббарова: в Алматы стремительно распространяется штамм Омикрон 20.01.2022, 19:42147566Тайные захоронения боевиков обнаружили в Алматы 14.01.2022, 11:08146751Санврач Алматы: пик очередной волны СOVID-19 ожидается в марте 14.01.2022, 12:36143236Санврач Алматы: вопрос платной вакцинации Pfizer не рассматривается
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?