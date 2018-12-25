Туркестан. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Туркестанской области в детском саду произошел пожар, эвакуировано 168 детей, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по ЧС, 25 декабря в 12.46 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в детском саду "Акку" в селе Темерлан Ордабасинского района Туркестанской области.

"Произошло возгорание мебели в кабинете заведующего на 2-м этаже на площади 8 квадратных метров. До прибытия пожарных подразделений персоналом садика эвакуировано 168 детей. Пожар локализован в 13.00 и ликвидирован в 13.25. Жертв и пострадавших нет. Учебно-воспитательный процесс не нарушен", - сообщили в КЧС.

На место пожара было привлечено 10 человек личного состава и 2 единицы пожарной техники ДЧС Туркестанской области.

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