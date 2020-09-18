В Туркестанской области по вине пьяного водителя в ДТП погибла его супруга

Туркестан. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области нетрезвый водитель совершил ДТП, в результате которого погибла женщина, передает Kazakhstan Today.

На трассе Сарыагаш - Дербисек автомашина "Ауди", направляясь в сторону города Сарыагаша, нарушила правила дорожного движения и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомашиной ВАЗ. В результате ДТП супруга водителя "Ауди" от полученных травм скончалась на месте происшествия. В больницу Сарыагашского района доставили двух пассажиров ВАЗа, получивших различные телесные повреждения", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

По информации ведомства, нетрезвый водитель "Ауди" оказал активное сопротивление прибывшему на место ДТП капитану полиции.

Он не подчинился законным требованиям и применил насилие в отношении полицейского, нанеся ему травмы. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения. Задержанным оказался житель города Шардары, ранее судимый за мошенничество", - прокомментировали в пресс-службе.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по двум статьям УК РК: "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" и "Применение насилия в отношении представителя власти".

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу, сообщает Polisia.kz

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