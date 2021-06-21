В Туркестанской области в ДТП погибли семь человек

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ТУРКЕСТАН. 20 ИЮНЯ - В Туркестанской области полицейские начали расследование по факту ДТП, где погибли семь человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ДП региона уточнили, что 20 июня примерно на 144-м / 531-м километре автодороги Екпинди - Бирлик Созакского района столкнулись две легковые автомашины - LADA Priora и Volkswagen Golf. Сообщение об этом поступило на пульт 102 районного отдела полиции в 11.20. На место выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и дознаватели департамента полиции Туркестанской области.

На месте ДТП погибли оба водителя легковушек - жители Шымкента и Жамбылской области - и пятеро их пассажиров. Еще один пассажир с травмами доставлен в реанимацию районной больницы", - добавили в полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районного отдела полиции. Начато досудебное расследование. Полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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