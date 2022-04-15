В Туркестанской области в результате ДТП погибли 3 человека

Фото: ДП Туркестанской области
Как сообщили в пресс-службе, 13 апреля примерно в 19.00 в Сарыагашский РОП поступило сообщение об аварии на трассе Сарыагаш - Шымкент.
Установлено, что примерно в 19.00 автобус марки Yutong, в котором находились около 30 человек, двигался в направлении города Шымкента. В это время на встречную полосу выехала автомашина марки Audi 100 и совершила лобовое столкновение с автобусом", - проинформировали в ДП Туркестанской области.
В результате ДТП водитель автомашины Audi 100 и 2 пассажира скончались на месте происшествия. Еще 4 пассажира автобуса с различными травмами доставлены в районную больницу.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливаются личности погибших", - добавили в департаменте.