В Туркестанской области задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП

Туркестан. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области полицейские задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП, передает Kazakhstan Today.

"11 апреля 2019 года примерно в 09.20 на пульт 102 Сарыагашского РОП поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним доставили местного жителя, который скончался в результате ДТП. Сразу же на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Сарыагашского РОП. Полицейские установили, что около 08.25 на трассе Жибек-Жолы - Дербисек, возле аула Жибек-Жолы, неизвестный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Пешехода, получившего травмы в результате ДТП, доставили в больницу, где впоследствии он скончался", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РОП по двум статьям УК РК: 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и 347 (Оставление места ДТП).

С целью установления автомашины и личности водителя, скрывшегося с места смертельного ДТП, во все подразделения ДП Туркестанской области направили ориентировки на подозреваемого, а также опубликовали в СМИ. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Сарыагашского РОП задержали подозреваемого местного жителя.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего.

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