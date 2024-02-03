В Уральске дети и воспитатель получили травмы в результате падения шкафа

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Уральск. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел в детском саду "Саби" утром 1 февраля. Шкаф упал на детей во время занятий, его падение пыталась сдержать воспитатель и пострадала вместе с детьми, сообщает " - Инцидент произошел в детском саду "Саби" утром 1 февраля. Шкаф упал на детей во время занятий, его падение пыталась сдержать воспитатель и пострадала вместе с детьми, сообщает " Уральская неделя ".





По словам работников дошкольного учреждения, в детсаду готовились к встрече комиссии, шкаф в одной из групп передвинули, но не закрепили.





По информации областного управления здравоохранения, вызов на пульт "103" о травмированных в детском саду "Саби" детях поступил в 11.30. Всего с места происшествия медики забрали 5 человек - из них четверых детей 2018 года рождения.





В областной детской многопрофильной больнице у всех пострадавших детей врачи диагностировали разного рода ушибы - мягких тканей грудно-поясничной области, кистей, предплечий.





Состояние всех 4 детей медики оценили как удовлетворительное, им назначено амбулаторное лечение. Воспитателя 1976 года рождения с ушибом мягких тканей нижних конечностей транспортировали в городскую многопрофильную больницу. Ей также назначено амбулаторное наблюдение.





На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Обстоятельства ЧП выясняются.