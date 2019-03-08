Уральск. 7 марта. Kazakhstan Today - В Уральске горит авторазбор, задействованы 34 огнеборца, передает Kazakhstan Today.

7 марта, в 07.18, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в авторазборе "Алатау" по улице Тюленина в Уральске. Произошло возгорание пяти контейнеров ангарного типа на предварительной площади 280 квадратных метров. Прибывшими на место вызова пожарными подразделениями пожар локализован в 08.17", - сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

В ликвидации пожара задействованы 34 человека личного состава и девять единиц пожарной техники ДЧС Западно-Казахстанской области.

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