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В Уральске горит авторазбор

07.03.2019, 10:18 11557
В Уральске горит авторазбор
Уральск. 7 марта. Kazakhstan Today - В Уральске горит авторазбор, задействованы 34 огнеборца, передает Kazakhstan Today.
 

7 марта, в 07.18, на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в авторазборе "Алатау" по улице Тюленина в Уральске. Произошло возгорание пяти контейнеров ангарного типа на предварительной площади 280 квадратных метров. Прибывшими на место вызова пожарными подразделениями пожар локализован в 08.17", - сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК. 

 
В ликвидации пожара задействованы 34 человека личного состава и девять единиц пожарной техники ДЧС Западно-Казахстанской области.
 

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