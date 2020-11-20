В Уральске мужчина пытался увести школьницу из автобуса

Уральск. 19 ноября. Kazakhstan Today - В Уральске неизвестный мужчина пытался увести школьницу из автобуса, передает Kazakhstan Today.

В родительских чатах мессенджеров было распространено голосовое сообщение женщины, которая стала свидетельницей того, как мужчина пытался увести школьницу, сообщает портал " Надежда ".

В 12.30 я отвела дочку в школу и села в автобус №2 - поехала на работу, в сторону рынка. Впереди сидела школьница, маленькая девочка и к ней подсел взрослый мужчина, около 50 лет, и завел с ней разговор. Он узнавал, как ее зовут, где она живет, где сейчас ее родители, кем они работают и кто сейчас есть дома. Я заподозрила неладное: зачем взрослому мужчине задавать такие вопросы? И продолжила слушать. Он сказал девочке, что сейчас они выйдут и пойдут как папа с дочкой, он проводит ее до дома. Взял ее за руку, забрал портфель, пакет и они вышли с автобуса на остановке "Медколледж", - сообщается в голосовом сообщении.

По словам женщины, она вышла из автобуса и последовала за мужчиной с ребенком, которые со стороны на самом деле походили на отца с дочерью.

Другие люди и не заметили, но я сидела сзади и все слышала. Я начала звать девочку по имени, которое услышала еще в автобусе. Мужчина сразу же отдал портфель и пакет девочке и убежал в сторону остановки "Молодежная". Я проводила ее до дома, ее там ждал ее старший брат", - рассказывает женщина.

По данным портала " Мой город ", выяснилось, что девочка действительно является ученицей 4-го класса СОШ №50, которая находится в микрорайоне Сарытау поселка Зачаганск. Заместитель директора по воспитательной части школы №50 Асылгуль Куанаева подтвердила информацию и сообщила, что личность девочки установлена.

Девочка вышла из школы в 12.20, живет в районе Медколледжа. Каждый день ее на машине забирает отец, но именно вчера он не смог, позвонил классному руководителю и попросил отпустить дочь. Девочка села в автобус, где и произошел этот случай. Хочется отметить, что в мессенджерах распространяется разная информация: якобы мужчина силой пытался забрать девочку, где-то говорят, что он требовал у нее денег. Поэтому мы будем выяснять обстоятельства и детали этого дела. Сейчас должна прийти женщина, которая рассказала эту историю. С девочкой все хорошо, с ней поработал психолог, она не испытывает ни страха, ни стресса", - рассказала Асылгуль Куанаева.

В Зачаганском отделе полиции рассказали, что информация по данному факту поступила утром 18 ноября.

Сейчас мы будем проводить совещание с выездом в школу. Будем проверять информацию. По итогам будет предоставлена более подробная информация", - сообщили в Зачаганском отделе полиции.

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