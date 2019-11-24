В Уральске разыскивают свидетелей двойного наезда автомобиля на маленькую девочку

Уральск. 23 ноября. Kazakhstan Today - Две недели назад на парковке перед рынком "Мерей" в Уральске водитель иномарки дважды проехал по 3-летней девочке, передает Kazakhstan Today.

Девочка до сих находится в тяжелом состоянии - у нее открытая черепно-мозговая травма. Родители девочки ищут свидетелей ДТП, сообщает портал " Мой город ".

"Жена, держа дочку за руку, шла к машине по парковочной зоне. Неожиданно с проспекта Абулхаир хана на скорости в парковочный карман заехал водитель автомобиля Toyota Avensis. Он не просто сбил мою дочь, он наехал на нее, ребенок оказался в считанные секунды между колесами автомобиля прямо под капотом. Потом он остановился и сразу же сдал назад, тем самым еще раз проехал по ней. Этот ужас мы никогда не забудем. Раздался сильный плач моей дочери, а он в это время просто вышел и стоял, смотрел на эту панику, видимо, был в шоковом состоянии. А через два дня принес свои извинения", - рассказал папа девочки Бауыржан Хамидуллин.

По его словам, первые три дня девочка провела в реанимации, потом ее перевели в палату, но, несмотря на это, состояние по-прежнему остается тяжелым. У маленькой Гаухар открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ссадины, сломана ключица.

Для материалов дела требуется видео с места происшествия. Родители просят свидетелей откликнуться и позвонить им по номерам телефонов: 8 (778) 152-89-17, 8 (777) 259-99-73, 8 (778)152-89-16.

37-летний водитель на автомобиле Toyota Avensis допустил наезд на парковке напротив рынка "Мерей" на ребенка 2016 года рождения. По данному факту заведено уголовное дело по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами)", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции ЗКО.





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