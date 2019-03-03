В Ушарале шесть человек госпитализированы и один погиб от отравления угарным газом

Талдыкорган. 2 марта. Kazakhstan Today - В городе Ушарале Алматинской области шесть человек госпитализированы и один погиб от отравления угарным газом в частном жилом доме, передает Kazakhstan Today.

Сегодня утром в Ушарале из-за неисправности печного отопления на твердом топливе в частном доме получили отравление угарным газом семь человек, в том числе двое детей, 2013 и 2018 годов рождения, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Нурсултан Нурахметов.

В карете скорой помощи скончался мужчина 1962 года рождения, остальные шесть человек госпитализированы", - уточнил он.

По информации КЧС, причиной отравления угарным газом является засоренный дымоход.

В целях предотвращения отравлений угарным газом, обеспечения сохранности имущества граждан, усиления мер пожарной безопасности с начала отопительного периода сотрудниками департаментов по чрезвычайным ситуациям проводится пожарно-профилактическая работа в жилом секторе. КЧС призывает население соблюдать правила эксплуатации отопительных печей, нарушение которых может привести к необратимым последствиям, к таким как отравление угарным газом.

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