В Усть-Каменогорске мужчина угрожал самосожжением из-за невозможности купить уголь

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 НОЯБРЯ - В Усть-Каменогорске житель Уланского района, несколько дней простоявший в очереди за углем, угрожал поджечь себя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает YK-news.kz, инцидент произошел 27 октября в железнодорожном тупике, расположенном в левобережной части города. Когда полицейские прибыли на вызов, они увидели мужчину с канистрой в руках. Как выяснилось, облить себя и поджечь грозился житель Уланского района. Несколько дней он стоял в очереди за твердым топливом, но так и не смог его получить.
Нам поступило сообщение, что один из водителей, стоявших в очереди за углем, перегородил проезд и угрожает самосожжением. Сотрудники полиции забрали у мужчины канистру и успокоили его. Руководством базы и представителем акимата, который подключился к урегулированию конфликта, было решено выдать ему уголь. Другие перевозчики, стоявшие в очереди, не возражали", - отметили в пресс-службе УП.
За то, что мужчина перегородил дорогу и тем самым создал препятствие для движения других транспортных средств, он был оштрафован на 10 МРП (29 170 тенге).
Ранее сообщалось, что уголь в Казахстане за год подорожал на 5%.