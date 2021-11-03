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В Усть-Каменогорске мужчина угрожал самосожжением из-за невозможности купить уголь

02.11.2021, 18:41 91234
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 2 НОЯБРЯ - В Усть-Каменогорске житель Уланского района, несколько дней простоявший в очереди за углем, угрожал поджечь себя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает YK-news.kz, инцидент произошел 27 октября в железнодорожном тупике, расположенном в левобережной части города. Когда полицейские прибыли на вызов, они увидели мужчину с канистрой в руках. Как выяснилось, облить себя и поджечь грозился житель Уланского района. Несколько дней он стоял в очереди за твердым топливом, но так и не смог его получить.
 

Нам поступило сообщение, что один из водителей, стоявших в очереди за углем, перегородил проезд и угрожает самосожжением. Сотрудники полиции забрали у мужчины канистру и успокоили его. Руководством базы и представителем акимата, который подключился к урегулированию конфликта, было решено выдать ему уголь. Другие перевозчики, стоявшие в очереди, не возражали", - отметили в пресс-службе УП.

 
За то, что мужчина перегородил дорогу и тем самым создал препятствие для движения других транспортных средств, он был оштрафован на 10 МРП (29 170 тенге). 
 
 

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В Алматы произошел крупный пожар

03.11.2021, 14:16 9856
В Алматы произошел крупный пожар
Фото: скриншот из видео
АЛМАТЫ. 3 НОЯБРЯ - В Алматы ночью загорелся двухэтажный дом, расположенный по улице Радостовца на пересечении с улицей Солодовникова в Бостандыкском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в городском ДЧС, пожар произошел в двухэтажном заброшенном каркасно-камышитовом доме по улице Радостовца. Угроза распространения огня отсутствовала.
 
Видео пожара появилось в социальных сетях.

 
Пожар был локализован в 00.04, ликвидирован в 00.31. Общая площадь возгорания составила 180 квадратных метров.

 
 

В ВКО водитель автобуса насмерть сбил девочку на пешеходном переходе

03.11.2021, 14:13 7291
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 3 НОЯБРЯ - В городе Алтае 50-летний водитель ПАЗа на пешеходном переходе насмерть сбил девочку, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

2 ноября текущего года, в 19.33, 50-летний водитель автомашины марки ПАЗ, следуя по улице Горького, возле одного из магазинов города Алтая, не убедившись в безопасности движения, на установленном пешеходном переходе допустил наезд на несовершеннолетнюю девочку, 2007 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия", - сообщили в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

 
По данному факту в отделе полиции района Алтай начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время водитель указанной автомашины задержан и в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС.
 
 

В Уральске ищут без вести пропавшего подростка

02.11.2021, 21:23 81379
В Уральске ищут без вести пропавшего подростка
Фото: из открытых источников
УРАЛЬСК. 2 НОЯБРЯ - Несовершеннолетний Айберстиев Асылжан Асланович, 2005 года рождения, ушел из квартиры в микрорайоне Кунаева 1 октября, примерно в 02.00, и до сих пор не вернулся, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации, распространенной департаментом полиции ЗКО, подросток был одет в синюю куртку, клетчатые коричневые брюки, черные мокасины с белой подошвой, при себе имел черный рюкзак с личными вещами, банковскую карту "Каспий банк", удостоверение личности и сотовый телефон марки "ОРРО" светло-зеленого цвета и "Айфон 11" черного цвета.
 
Особые приметы: на подбородке с правой стороны имеется родинка, при разговоре слегка заикается, говорит быстро. 

На поиски без вести пропавшего несовершеннолетнего направлены все силы департамента полиции региона.
 

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