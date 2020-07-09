В Усть-Каменогорске произошел хлопок газовоздушной смеси

Усть-Каменогорск. 8 июля. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске произошла вспышка газовоздушной смеси в одной из квартир, есть пострадавший, передает Kazakhstan Today.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям ВКО сообщили, что в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по улице Кашаубаева в квартире на третьем этаже произошла вспышка газовоздушной смеси, с последующим загоранием личных вещей. Хлопок был слышен на улице, поэтому пожарных вызвали очевидцы.

Прибыв на место через три минуты, пожарные обнаружили хозяина квартиры 1949 года рождения с ожогами туловища, верхних и нижних конечностей. Мужчину передали сотрудникам центра медицины катастроф, которые доставили его в Первую городскую больницу", - пояснили "Казинформу" в ДЧС ВКО.

Пожар ликвидирован на площади 0,5 квадратного метра. От хлопка газовоздушной смеси пострадала смежная соседская квартира, где со стены обвалилась штукатурка. Предварительная причина пожара - нарушение правил эксплуатации бытовых, газовых приборов.

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