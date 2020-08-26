В Усть-Каменогорске женщина и ее двухлетний сын погибли от угарного газа

Усть-Каменогорск. 25 августа. Kazakhstan Today - Женщина и ее двухлетний сын погибли от угарного газа в Усть-Каменогорске. Их обнаружил отец семейства, когда рано утром вернулся из командировки, передает Kazakhstan Today.

Мужчина вынес ребёнка на улицу, пытался оказать первую помощь, но было слишком поздно. Врачи констатировали смерть, сообщает astanatv.kz

По версии спасателей, ночью из-за короткого замыкания в проводке оплавилась изоляция проводов водонагревательного бойлера. От искры загорелся пластиковый потолок. Ядовитый угарный газ наполнил дом.

Потолок начал плавиться, токсичность очень большая. Токсичное отравление, которое привело к тому, что женщина, 1983 года рождения, ее сын скончались до приезда спасателей. Их обнаружил отец", - рассказала пресс-секретарь управления по ЧС Усть-Каменогорска Марина Лискова.

У погибшей женщины осталась 13-летняя дочь, которая в ту трагичную ночь гостила у бабушки.

Отмечается, что площадь тления составила два квадратных метра, но даже такое небольшое возгорание привело к трагедии. Спасатели говорят, что если бы в доме стоял датчик угарного газа, то его громкий сигнал разбудил бы домочадцев.

Датчик колеблется от трёх тысяч тенге выше. Ты можешь его поставить или даже иметь огнетушитель, но лучше очистить печи и заложить трещины", - отметила Марина Лискова.

Только с начала года в Усть-Каменогорске от отравления угарным газом погибло 7 человек, в том числе двое маленьких детей.

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