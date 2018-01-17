Усть-Каменогорск. 17 января. Kazakhstan Today - В Усть-Каменогорске на нерегулируемом пешеходном переходе сбили ребенка, передает Kazakhstan Today.

По данным УВД города, авария произошла 15 января около половины восьмого утра. Водитель автомобиля Mazda ехал по улице Питерских коммунаров и совершил наезд на пешехода 2006 года рождения. В результате аварии пострадавший получил закрытый перелом правой голени, пишет YK-avto.kz

"В отношении водителя полицейскими был составлен административный протокол по статье "Непредоставление преимущества в движении пешеходам", - уточнили в полиции.

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