В Усть-Каменогорске скончался пострадавший при аварии на маслозаводе

Усть-Каменогорск. 27 декабря. Kazakhstan Today - Алексей Столяров, получивший 70% ожогов тела в результате аварии на маслозаводе, скончался, передает Kazakhstan Today.

На территории ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод" 21 декабря произошел неконтролируемый взрыв в котельной. В результате здание и оборудование были частично разрушены. Пострадали мастер котельного участка Борис Катаев и старший машинист котельной Алексей Столяров, пишет YK-news.kz .

У Катаева медики диагностировали ожоги лица, рук, также мужчине ампутировали часть стопы. У 40-летнего Алексея Столярова было обожжено 70% тела.

Сегодня утром супруга Столярова Олеся Кравченко сообщила, что Алексей скончался.

В департаменте Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по ВКО сообщили, что создана специальная комиссия, которая установит причины инцидента. Сейчас котельная не эксплуатируется. В приемной ТОО "Усть-Каменогорский маслозавод" сказали, что до окончания расследования они не могут что-либо комментировать. Однако акцентировали внимание на том, что взрыва не было: произошла авария.

Дать оценку происшествию намерены и правоохранительные органы.

"На маслозаводе была производственная авария. Взорвался какой-то бак. В этот же день этот случай зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований, начато досудебное расследование по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса РК (Нарушение правил охраны труда). Назначены все необходимые экспертизы, обстоятельства выясняются", - прокомментировал руководитель управления госязыка и информации ДВД ВКО Бакытжан Торгаев.

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