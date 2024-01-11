10.01.2024, 20:54 18386
В ВКО из-за лавины на трассе застряло около 30 авто
Инцидент произошел на автодороге Усть-Каменогорск - Алтай
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Усть-Каменогорск. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лавина парализовала движение на 63-м километре автодороги Усть-Каменогорск - Алтай более чем на два часа, сообщает пресс-служба МВД РК.
Из-за заблокированного проезда на трассе скопились автомобили. Полицейские и водители расчистили дорогу. Затем капитан полиции на своем патрульном автомобиле сопроводил колонну из более чем 30 машин до безопасного места, где люди смогли продолжить свой путь.
Нормализовать движение удалось только спустя несколько часов, когда специализированная техника добралась до места и разблокировала проезд от снежного завала.
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11.01.2024, 11:34 4991
Оборванные провода и рухнувшие елки: в казахстанских городах устраняют последствия урагана Дополнено
Фото: instagram/акимат Павлодара
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В нескольких городах Казахстана устраняют последствия метели и ураганного ветра.
В Таразе из-за сильного ураганного ветра упали 50 деревьев и рухнула крыша балкона. На очистке улиц работают 130 человек и 5 единиц техники, в том числе КамАЗ с прицепными щетками. Поступило 300 заявлений от жителей, большинство из них связаны с отключением электроэнергии и газа.
На работах по восстановлению подачи электроэнергии задействованы 12 бригад. Отопительный сезон на социальных объектах проходит в штатном режиме, сообщили в акимате Тараза.
Работы по восстановлению подачи электричества также ведутся в Темиртау, где жители остались без электричества, воды и отопления из-за метели. Там устранены основные порывы на высоковольтных электросетях.
Дежурные бригады электрослужбы продолжают обход и отработку индивидуальных заявок. Гидравлический режим подачи холодной воды в восточную часть города полностью восстановлен. Параметры температурного графика ТЭЦ-2 в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе горакимата.
Также сообщалось о большой колонне автомашин, застрявших на трассе Темиртау - Караганда. Жителей просят не покидать без крайней необходимости населенные пункты и не создавать заторы в местах перекрытия дорог.
В Павлодаре и Семее из-за сильного ветра рухнули новогодние елки за 52 млн тенге.
В акимате Павлодара сообщили, что при падении конструкции никто не пострадал. Сама елка деформирована лишь частично, ее восстановят и будут использовать в дальнейшем.
Между тем синоптики прогнозируют усиление ветра в Павлодарской области до 20 метров в секунду.
В Карагандинской области остается закрытым движение на девяти участках автодорог, сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
Сохраняется штормовое предупреждение. В связи с улучшением погоды движение открыто на 13 участках автодорог - семи республиканского значения и шести областного. Остаются закрытыми девять участков автодорог: четыре республиканского значения и пять областного", - уточнили в пресс-службе.
На закрытых участках автодорог работают 142 человека и 66 единиц техники. За минувшие сутки спасено 76 человек, эвакуировано 237, из снежных заносов вызволено 15 автомобилей, также проведено 10 аварийно-спасательных и 4 поисково-спасательные работы. В шести пунктах обогрева разместили 191 человека, из них 14 детей.
Жителей области призывают быть бдительными, соблюдать правила безопасности, воздержаться от поездок и пеших переходов за пределы населенных пунктов и следить за информацией о погодных условиях.
Еще около 30 автомобилей застряли из-за лавины на трассе в ВКО.
Полицейские и водители расчистили дорогу. Затем капитан полиции на своем патрульном автомобиле сопроводил колонну из более чем 30 машин до безопасного места, где люди смогли продолжить свой путь.
О лавинной опасности в период с 11 января по 14 января также предупреждает ДЧС Алматинской области.
ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности. На территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау. В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега", - предупредили в департаменте.
Дополнено, 11.01.2023, 14.49
Около 50 сел остаются без электричества в Павлодарской области.
Как сообщает Pavlodarnews со ссылкой на областной акимат, в ночь с 10 на 11 января из-за штормового ветра произошло отключение электроэнергии в 117 сельских населенных пунктах. Сегодня к 11.00 электроснабжение удалось восстановить в 69 из них.
Без энергоснабжения остаются 48 сел в восьми районах области. Последствия аварии устраняют 56 ремонтных бригад. В работах задействованы 168 человек и 56 единиц техники.
Из-за непогоды в регионе частично сорвало кровли с четырех школ и одного ДК. Районные акиматы подсчитывают ущерб, после чего определят подрядные организации и восстановят объекты.
Напомним, непогода стала причиной многочисленных аварий на линиях электропередачи и заторов на дорогах, а также задержек авиарейсов.
10.01.2024, 20:48 18961
Жители Темиртау остались без электричества, воды и отопления из-за метели
Фото: freepik.com
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Темиртау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау из-за сильной метели и ветра часть жителей осталась без электричества, воды и отопления, сообщает ekaraganda.kz.
Вечером 10 января из-за шквального ветра и метели в Темиртау произошли обрывы нескольких участков высоковольтных линий электропередачи. Ремонтные бригады работают над устранением обрывов, однако погодные условия препятствуют оперативному восстановлению.
Для жителей восточной части города холодная вода подается на пониженном гидравлическом режиме. Насосные станции цеха водоснабжения АО "Qarmet" в данный момент восстанавливают штатный режим работы.
Из-за короткого замыкания в сети электроснабжения котлоагрегаты ТЭЦ-2 переподключены и поставлены на растопку, после чего последовательно будут включены в сеть.
Под руководством акима города развернут оперативный штаб, ситуация на контроле", - сообщают в городском акимате.
09.01.2024, 17:28 36481
Певец Рахат Турлыханов получил предупреждение за повторное избиение жены
Турлыханов признал вину
Фото: Instagram/rakhat_turlykhanov
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Племянник депутата Даулета Турлыханова певец Рахат Турлыханов получил предупреждение за повторное избиение жены, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы.
Постановлением суда Т. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1-1 статьи 73-2 КоАП, и подвергнут к административному взысканию виде административного предупреждения", - проинформировали в пресс-служба.
Судом установлено, что в декабре прошлого года он, устроив дома скандал, нанес своей супруге побои.
В суде Т. вину признал, в содеянном раскаялся, просил производство по делу прекратить за примирением сторон. Супруга подтвердила факты, изложенные в материалах дела, и сообщила, что примирились с Т.", - добавили в суде.
Напомним, в октябре прошлого года Турлыханов уже обвинялся в избиении супруги.
Ранее министр культуры и информации Аида Балаева выступила с обращением к казахстанцам, в котором высказалась о проблеме семейно-бытового насилия.
Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше. По ее словам, преступления за эти годы стали более шокирующими и жестокими.
Одно из резонансных преступлений произошло на прошлой неделе. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого был водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра". Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.
09.01.2024, 11:55 40886
Южным регионам Казахстана нужно перейти в режим повышенной готовности к паводкам - МЧС
Фото: МЧС РК
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Южным регионам Казахстана нужно перейти в режим повышенной готовности к паводковому периоду, заявил на заседании правительства министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов.
Согласно предварительному прогнозу Казгидромета, в большинстве регионов страны в январе и феврале температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-2°С. Количество осадков тоже предполагается больше нормы. При этом, покрытость территорий снегом в 5 регионах составляет до 70%, в 12 свыше 90%. Поэтому, южным регионам с учетом прошлогоднего паводка в феврале месяце, северным регионам из-за вероятности глубокого промерзания грунта в связи с резким понижением температуры и отсутствием снежного покрова в декабре месяце, уже сейчас необходимо перейти в режим повышенной готовности", - сообщил министр.
Он подчеркнул, что в целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки созданы специальные группировки сил и средств государственной системы гражданской защиты.
В постоянной готовности находятся воздушные суда АО "Казавиаспас" на случай оперативной переброски сил и средств, а также экстренной эвакуации пострадавшего населения. Воинские части гражданской обороны также готовы к участию в спасательных операциях. Практическая отработка действий органов управления, сил и средств системы гражданской защиты будет осуществлена в рамках Республиканского командно-штабного учения "Көктем-2024" со штабом управлением в городе Актобе", - добавил он.
В свою очередь премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов напомнил, что в конце прошлого и в начале этого года практически по всей стране выпало большое количество осадков в виде снега и дождя.
Сегодня площадь покрытия снегом составляет порядка 90% территории страны. Все это значительно увеличивает риски активного паводка. Уже имеются факты подтопления населенных пунктов и размыва дорог в Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Кроме того, в середине декабря в Алматы по руслу реки Есентай произошел локальный ледово-водный паводок. Уровень воды поднялся на 1,5 метра. И эти случаи зафиксированы в самый разгар зимы, до интенсивного паводкового периода. В этой связи акиматам регионов необходимо обратить особое внимание на эту проблему и активизировать свою работу в данном направлении", - заявил глава правительства.
Он также подчеркнул, что Министерству водных ресурсов уже сейчас нужно определить объемы наполнения водохранилищ и обеспечить постоянный контроль за ними.
Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными госорганами и акиматами следует провести в феврале учения "Көктем-2024" и отработать алгоритм конкретных действий при осложнении паводковой ситуации. Также нужно подготовить необходимые запасы взрывчатых веществ и инертных материалов, проверить готовность систем оповещения. Надо определить места дислокации дополнительных сил и средств, пункты приема эвакуируемого населения и безопасные участки для отгона сельскохозяйственных животных", - добавил Алихан Смаилов.
Напомним, весенние паводки становятся ежегодной проблемой во многих регионах Казахстана.
В апреле прошлого года разлившаяся река подтопила дома в Костанайской области.
В СКО из-за паводка закрыли проезд по автодороге международного значения. А жители североказахстанского села Салкынколь неделю сидели без хлеба из-за потопа.
В Актобе в марте с дачных участков садоводческих коллективов "Каргалинка", "Нефтяник" и "Солнышко" из-за подтоплений пришлось эвакуировать 116 человек, в том числе 44 ребенка.
08.01.2024, 09:11 69776
В Атырауской области скончался пострадавший при взрыве газа в жилом доме трехмесячный ребенок
Ранее в больнице скончались двое членов семьи
Фото: Ак Жайык
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Атырау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - 5 января 2024 года в реанимации скончался трехмесячный ребенок, который пострадал при взрыве газа в жилом доме в селе Кокарна Атырауской области, сообщает "Ак Жайык".
Напомним, что трагедия случилась 2 января. Из-за взрыва газа произошло обрушение стены дома с последующим возгоранием. В доме находилась семья из пяти человек. Все они были госпитализированы с обширными ожогами. Среди пострадавших было два ребенка 2021 и 2023 годов рождения. Позднее в больнице скончались двое членов семьи: мужчина, 1965 года рождения и женщина, 1970 года рождения.
08.01.2024, 08:58 71036
В Кокшетау в батутном центре произошел пожар, эвакуировано 60 человек
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Кокшетау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье вечером в батутном центре на улице Абая в Кокшетау произошел пожар, эвакуировано 60 человек.
По информации ДЧС Акмолинской области, пожар произошел в 16.54 в помещении сауны на площади 60 квадратных метров. Пожар локализован в 17.30 и ликвидирован в 17.53.
До приезда пожарных подразделений персоналом по лестничному маршу эвакуировано 40 человек, из них 22 детей, пожарными подразделениями эвакуировано 20 человек, из них 8 детей. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в ДЧС.
На место происшествия выезжали силы и средства ДЧС Акмолинской области в количестве 31 человек личного состава и 9 единиц техники.
07.01.2024, 18:37 86481
Трагедия на "Майкаинзолото": геосканер обнаружил металлический предмет
Спасатели провели геосканирование образовавшегося вывала
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Павлодар. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - На "Майкаинзолото" работы идут в круглосуточном режиме с использованием тяжелой техники, сообщает Pavlodarnews.kz.
7 января установили кран предприятия "Богатырь Комир". С его помощью специалисты АО "АК Алтыналмас" и спасатели ДЧС провели геосканирование образовавшегося вывала для поиска пустот, металла или прочих аномалий.
С помощью крана бригада спустилась к месту, затем провела геосканирование специальным оборудованием.
По результатам сканирования геосканером под грунтом на глубине пяти метров обнаружен металлический предмет, предположительно - это автобус", - сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области
В поисковых работах задействованы 134 человека, 37 машин, три кинологических расчета и два дрона.
Напомним, в Павлодарской области автобус с четырьмя пассажирами провалился в воронку вблизи шахты Майкаинского рудника. Позже были найдены тела двух спасателей.
07.01.2024, 15:46 87376
Мор лебедей в Мангистауской области: зафиксирована гибель 601 особи
Фото: кадр из видео
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Актау. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос массового мора лебедя-шипуна подняли на аппаратном совещании под председательством главы региона Нурлана Ногаева, сообщает "Лада".
Факт гибели уже 601 особи лебедя-шипуна подтвердили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. По словам руководителя ведомства Габбаса Досатова, информация о количестве погибших птиц обновляется каждый день.
По состоянию на 6 января мы зафиксировали гибель 601 особи. Более 90 процентов погибших лебедей - молодняк. Ожидаем орнитологов Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана для проведения дополнительных исследований", - сообщил Габбас Досатов.
Результаты первичных анализов выявили, что лебеди могли умереть в результате заражения птичьим гриппом.
Глава региона подчеркнул, что ситуация с гибелью птиц вызывает вопросы относительно причин этой массовой заболеваемости и требует детального расследования для выявления вовлеченных факторов.
Некоторые эксперты считают, что подкормка лебедей вполне допустима, другие, напротив, видят в этом угрозу. Нельзя делать поспешных выводов, надо разобраться", - сказал Нурлан Ногаев.
Исполняющий обязанности директора Устюртского Государственного исторического заповедника Жаскайрат Нурмухамбетов обратился к жителям и гостям региона с призывом отказаться от идеи подкормки лебедей.
Мы благодарим население за активное участие в сохранении природы нашего региона, однако просим отнестись к этому вопросу максимально осознанно. В случае мелководного озера Караколь, подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы. Кроме того, лебеди не питаются просто сухим зерном, они питаются подводной растительностью", - подчеркнул Жаскайрат Нурмухамбетов.
Ранее блогер Азамат Сарсенбаев снял на видео массовый мор лебедей на озере Караколь и заявил, что количество погибших птиц намного больше, чем заявили в региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
Специалисты областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что причиной гибели птиц стал вирус птичьего гриппа. Также они заверили, что в отобранных пробах воды превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не установлено.
Руководитель управления ветеринарии Мангистауской области Бердибек Маркабаев заявил, что для спасения популяции лебедей на озере Караколь, необходимо в срочном порядке организовать кормление птиц.
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