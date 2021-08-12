В ВКО из-за сильного ветра перевернулась лодка с людьми

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 11 АВГУСТА - Инцидент произошел в районе базы отдыха, расположенной ниже села Сарыбел у Бухтарминского водохранилища, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Три человека находились на водоеме в резиновой лодке, когда начался сильный ветер и плавсредство стало уносить. Заметив это, администратор базы отдыха сообщила о случившемся участковому инспектору, сообщает пресс-служба ДЧС ВКО.

В это время люди пытались собственными силами грести к берегу, но лодка перевернулась.

Участковый инспектор Самарского отдела полиции лейтенант Тілек Елтаев, прибыв на место происшествия, бросился в воду и, доплыв до места, где перевернулась лодка, ухватил е, и помог всем забраться в нее и добраться до берега.

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