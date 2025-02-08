В Восточно-Казахстанской области произошел пожар на маслозаводе

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Костанай. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 5 февраля, в условиях сильного бурана в 1,5 км от Аркалыка, вблизи аэропорта, самолет санитарной авиации АН-2, следовавший рейсом Костанай - Аркалык, совершил жесткую посадку, сообщает пресс-служба МЧС РК.





На борту воздушного судна находились четыре человека: два пилота и два врача. На место прибыли пожарные расчеты и отряд спасателей ДЧС Костанайской области.





На базе ДЧС региона и в Аркалыке были развернуты оперативные штабы, а также работал номер горячей линии.





Благодаря слаженным и оперативным действиям спасателей все находившиеся на борту были быстро обнаружены и доставлены в Аркалык. Жертв и пострадавших нет.





Обстоятельства происшествия устанавливаются.