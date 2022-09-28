В Восточном Казахстане идет расследование крупных лесных пожаров

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АЛМАТЫ. 26 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясения на территории Китая и Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 26 сентября 2022 года в 06.50 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 315 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения составил 10,6, магнитуда MPV 4,7, глубина 10 км.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Кроме того, ранее, 26 сентября в 00.33 сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 151 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения составил 8,2, магнитуда MPV 3,5, глубина 15 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.