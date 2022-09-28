В Восточном Казахстане идет расследование крупных лесных пожаров

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 27 СЕНТЯБРЯ - По лесным пожарам площадью свыше 25 гектаров служебные расследования проводятся в течение 15 дней после ликвидации возгораний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В областной инспекции леса напомнили, что 2 сентября крупный пожар возник на территории Зыряновского лесхоза, 5 сентября - на территории Большенарымского лесхоза, Катон-Карагайского государственного национального природного парка, Маркакольского лесного хозяйства, 7 сентября - на территории Курчумского лесного хозяйства.
Комиссии предстоит определить причины возникновения пожаров, дать оценку организации их тушения, выработать рекомендации по предотвращению распространения огня," - приводит сообщение инспекции портал Noks.kz.
Напомним, пожары в ВКО были локализованы 12 сентября. Возгараниям был присовен пятый класс опасности.