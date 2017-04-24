В Восточном Казахстане из-за неисправной печи четыре человека погибли, двое госпитализированы

Усть-Каменогорск. 24 апреля. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области в воскресенье в частном доме на отгонном участке Кызыл Кудык от отравления угарным газом четыре человека погибли, двое госпитализированы, сообщила пресс-служба ДЧС ВКО.

По информации ДЧС, инцидент произошел в Бакинском сельском округе Бородулихинского района, передает Kazakhstan Today.

"ЧП случилось ночью. Так как пожара не было, об этом нам сообщила больница, в которую были доставлены выжившие. Наши сотрудники провели следственное мероприятие и выяснили, что причиной происшествия в частном жилом доме стало неисправное печное отопление на твёрдом топливе", - сообщили в пресс-службе.

По неподтвержденным данным, пострадавшие были рабочими, пишет YK-news.kz

"У всех разные фамилии. Кроме того, большая разница в возрасте. Самый младший 1991 года рождения, а старший 1961", - уточнили в ДЧС.

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