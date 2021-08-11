В Восточном Казахстане потушили пожар на площади 40 гектаров

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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 АВГУСТА - В Курчумском районе Восточно-Казахстанской области потушили пожар на площади 40 гектаров, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

10 августа, в 11.30, объявлена ликвидация по пожару в Курчумском районе на площади 40 гектаров. По причине пожара отрабатывается версия неосторожного обращения с огнем. С возгоранием боролись с 14.00 вчерашнего дня. Тушение огня затруднялось сложным участком местности, где было практически невозможно маневрировать спецтехнике и пожарным машинам, к тому же ветер усугублял ситуацию", - сообщили в ДЧС ВКО.

По данным ведомства, несоблюдение правил пожарной безопасности послужило также уничтожению более 800 тонн сена.

Пожары в местах хранения грубых кормов зарегистрированы в Урджарском, Кокпектинском, Жарминском, Аягозском, Бескарагайском и Курчумском районах. Основными причинами возникновения пожаров на сеновалах является неосторожное обращение с огнем, несоблюдение требований пожарной безопасности", - пояснили в пресс-службе ДЧС.

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