Усть-Каменогорск. 4 марта. Kazakhstan Today - В Восточном Казахстане соседка спасла из пожара женщину с ребенком, передает Kazakhstan Today.

4 марта, около 4 часов утра, произошел пожар на территории садоводческого общества "Металлург-3". На место происшествия незамедлительно прибыли огнеборцы пожарной части №5. Как оказалось, в жилом дачном доме открытым пламенем полыхали деревянные конструкции стен, кровли жилого помещения", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС ВКО.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, до прибытия пожарных подразделений соседкой Меруерт Темербаевой, которая не растерялась и из охваченного пожаром дома вынесла мальчика 2013 года рождения и помогла женщине 1988 года рождения выйти из зоны опасности. Мерует сразу же вызвала сотрудников скорой помощи, которые госпитализировали пострадавших с термическими ожогами в отделение реанимации детской больницы и 1 городской больницы в тяжелом состоянии.

"Так как огонь был сильным и охватил весь дом, дополнительно к месту вызова была направлена еще одна пожарная автоцистерна. В ходе разведки и тушения пожара звеном газодымозащитников было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Бойцами ПЧ №5 ликвидирован огонь на площади 15 квадратных метров. По причине пожара отрабатываются сразу несколько версий: несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительной печи; несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования; неосторожное обращение с огнем. Личность погибшего мужчины устанавливается", - проинформировали в ДЧС.

Как оказалось, пожарные ранее посещали этот дом, проводили инструктаж с владельцами. УЧС города Усть-Каменогорска обращается к жителям с просьбой не относиться легкомысленно к соблюдению правил пожарной безопасности. Ответственность за состояние своего жилища несет именно хозяин дома, который должен предусмотреть все меры безопасности.

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