В выходные из снежных заносов на дорогах Казахстана спасли 64 человека

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - За выходные дни 23-24 января 2021 года на автодорогах областного и республиканского значения в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях из снежных заносов спасено 64 человека (в том числе 8 детей), отбуксировано 37 легковых и грузовых автомашин, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, в проведении аварийно-спасательных работы были задействованы силы и средства департаментов по ЧС, республиканского оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов.

Кроме того, в Алматинской области проведены две поисково-спасательные работы, в ходе которых спасено три человека. Днем 23 января в Алакольском районе, в 50 километрах от села Кабанбай, силами ДЧС проводились поиски двух человек, которые 22 января выехали за скотом в крестьянское хозяйство "Капсалямова" на автомашине ГАЗ-53 и не вернулись. Вечером поисковой группой ДЧС пропавшие найдены на территории КХ "Капсалямова" и доставлены в село Кабанбай. Также вечером 22 января в Аксуском районе, вблизи села Улгили, проводились поиски пастуха, который заблудился при выпасе скота. Утром 23 января поисковой группой ДЧС пастух найден в 8 километрах от села, спасен и доставлен в крестьянское хозяйство "Адлет", - рассказал Талгат Уали.

В целом с начала зимнего периода 2020-2021 годов населению страны было передано 2040 СМС-сообщений по номеру 112, через мобильное приложение "Дармен" - 678 сообщений. В стране объявлено 651 штормовое предупреждение. Автодороги республиканского значения в стране были закрыты 28 раз, ограничены - 34 раза.

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