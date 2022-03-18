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В Японии произошло землетрясение, погибли два человека

17.03.2022, 08:57 18371
ТОКИО. 17 МАРТА - По крайней мере два человека погибли, 126 пострадали в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в ночь на четверг на северо-востоке Японии. Об этом сообщил телеканал NHK, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее японские спасатели сообщали по крайней мере о 92 пострадавших, большая часть из которых зарегистрирована в северо-восточных префектурах Фукисима и Мияги, сообщает ТАСС
 
Оба погибших - пожилые жители двух городов в префектуре Мияги, упавшие во время землетрясения. Среди пострадавших трое человек находятся в тяжелом состоянии.
 
Из-за произошедшего землетрясения на дорожном полотне города Сироиси префектуры Мияги возникли трещины длиной несколько десятков метров, начаты восстановительные работы. В городе Сендай этой же префектуры сошел оползень на месте руин самурайского замка, заблокировав часть близлежащей дороги. Между тем сведений о повреждении взлетно-посадочных полос в аэропортах на северо-востоке Японии не поступало.

 
К настоящему моменту по крайней мере 35 тыс. домов в северо-восточных префектурах Фукусима и Мияги продолжают оставаться без света.
 
Стихийное бедствие на время вывело из строя системы охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом на остановленной японской АЭС "Фукусима-2", однако в течение нескольких часов после землетрясения японским специалистам удалось полностью восстановить работу. Повышения радиационного фона в районе японских АЭС, включая "Фукусиму-2", зафиксировано не было. Из-за землетрясения было остановлено движение скоростных экспрессов на северо-востоке страны. Информации о пострадавших среди пассажиров не поступало, однако на данный момент неизвестно, когда может быть восстановлено движение на этих скоростных железнодорожных линиях.
 
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в ночь со среды на четверг на северо-востоке Японии. Эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 60 километров. Подземные толчки вызвали угрозу цунами для северо-восточного побережья страны. Берегов префектур Фукусима и Мияги достигли волны высотой около 20 сантиметров, к настоящему времени все предупреждения об угрозе цунами были сняты. Японские сейсмологи предупреждают о возможности сильных афтершоков в ближайшую неделю.
 

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KEGOC назвал виновника крупной аварии на электросетях ЦА

16.03.2022, 14:24 34021
KEGOC назвал виновника крупной аварии на электросетях ЦА
НУР-СУЛТАН. 16 МАРТА - Специальная комиссия координационного диспетчерского центра "Энергия" (КДЦ "Энергия"), в состав которой вошли представители системных операторов энергосистем Центральной Азии, в частности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, завершила расследование аварии, произошедшей 25 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Комиссия установила, что причиной аварии явились отключения в энергосистеме Узбекистана - в этот день в 11.59 в Нур-Султане произошло короткое замыкание на линейном разъединителе высоковольтной воздушной линии электропередачи 500 кВ, соединяющей Сырдарьинскую ТЭС и ПС 500 кВ "Ташкент" (Узбекистан). Последующая излишняя работа дифференциальных защит 1-й и 2-й систем шин 500кВ вызвала значительное снижение генерации на Сырдарьинской ТЭС, множественные отключения в прилегающей к электростанции электрической сети и наброс мощности величиной 2100 МВт на транзиты 500 кВ Север-Восток-Юг Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана (в 7 раз выше допустимого)", - сообщает пресс-служба KEGOC.

 
По ее информации, сработала противоаварийная автоматика электрических сетей АО "KEGOC" и электростанций на юге Казахстана, благодаря чему удалось предотвратить полное погашение потребителей южной зоны Казахстана и сохранить электроснабжение примерно 60% потребителей юга страны. При этом энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана были полностью обесточены.
 

KEGOC обращает внимание на то, что на ликвидацию аварии и снятие ограничений всех потребителей в Казахстане потребовалось 4 часа, что свидетельствует о высоком профессионализме персонала системного оператора ЕЭС Казахстана", - говорится в сообщении.

 
При этом в НЭС Кыргызстана схема и режим были восстановлены более чем через сутки, а в НЭС Узбекистана восстановление энергоснабжения потребителей заняло четверо суток, подчеркнули в KEGOC.

Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте. В АО "KEGOC" назвали причину массового отключения электроэнергии.
 

В Туркестанской области затопило несколько сел

16.03.2022, 09:35 35666
ТУРКЕСТАН. 16 МАРТА - В двух районах Туркестанской области - Мактааральском и Жетысайском - ликвидируют последствия наводнения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На местах работают более сотни спасателей. С помощью мотопомп уже откачано 2,5 тыс. кубометров воды из десятков дворов, сообщает "Хабар 24". 
 
При департаменте по чрезвычайным ситуациям создан оперативный штаб. Уровень подземных вод в южных районах региона поднялся из-за беспрерывных дождей. В результате несколько сел частично затопило.

Ранее в МЧС назвали наиболее подверженные риску затопления регионы Казахстана. 
 

В Атырау произошла стрельба, погибли три человека

16.03.2022, 08:32 36206
В Атырау произошла стрельба, погибли три человека
Фото: Instagram/zello_atyrau_06
АТЫРАУ. 16 МАРТА - В Атырау 15 марта около 22.10 на конечной остановке Авангард произошла стрельба, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нападавший застрелил двоих парней и тяжело ранил третьего. На месте погибли 27-летний и 22-летний жители пригородного села Еркинкала, их 26-летний односельчанин с пулевым ранением в голову доставлен в реанимацию областной больницы. Вскоре рядом с местом происшествия нашли еще одно тело с огнестрельным ранением, сообщает "Ак Жайык".

 
 
По данным "Прикаспийской коммуны", по подозрению в преступлении был выявлен и задержан уроженец Мангистауской области 1993 года рождения. 
 

Он водворен в следственный изолятор. Инцидент произошел на почве личных разногласий", - сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

 
Проводятся следственные мероприятия по статье 99, часть 2 УК РК. Иная информация не подлежит разглашению согласно 201 статье УПК РК.
 

Ребенок выпал из рук матери на эскалаторе в торговом центре Уральска

14.03.2022, 09:39 55651
Ребенок выпал из рук матери на эскалаторе в торговом центре Уральска
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - В Уральске 9-месячная девочка упала через перила эскалатора между первым и вторым этажами. Ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, днем 13 марта в ТРК Asia Mall ребенок выпал из рук матери, которая находилась на эскалаторе между первым и вторым этажами, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Полицейские проводят проверку по данному случаю. Ребенок был доставлен в многопрофильную больницу в Уральске.

 
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что 9-месячная девочка находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, обширное кровоизлияние. Врачи делают все возможное, чтобы спасти девочку.
 

Из-за непогоды закрыты дороги в ряде регионов Казахстана

13.03.2022, 15:02 65371
Из-за непогоды закрыты дороги в ряде регионов Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 МАРТА - В ряде регионов Казахстана из-за снега, метелей и ограничения видимости введены ограничения на трассах республиканского значения, сообщили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, в связи с ухудшением погодных условий введены ограничения движения для всех видов автотранспорта на трассах:
 
Екатеринбург - Алматы, с 1291 по 1353 километр, участок поселок Жибек-жолы - граница Карагандинской области;
 
Екатеринбург - Алматы, с 1275 по 1291 километр, участок город Нур-Султан - поселок Жибек-жолы;
 
Екатеринбург - Алматы, с 1003 по 1247 километр, участок город Атбасар - город Нур-Султан;
 
Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты, с 16 по 200 километр, участок Нур-Султан - граница Павлодарской области;
 
Нур-Султан - Петропавловск с 18 по 231 километр, участок Нур-Султан - Щучинск;
 
Алматы - Усть-Каменогорск, с 778 по 967 километр, участок город Аягоз - село Калбатау;
 
Екатеринбург - Алматы, с 1291 по 1353 километр, участок граница Акмолинской области до пункта взимания платы (ПВП) Темиртау;
 
Екатеринбург - Алматы, с 1426 по 1446 километр, участок ПВП Темиртау - город Темиртау.
 
Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты, с 200 по 254 километр, участок граница Акмолинской области - поселок Шидерты.
 
 "КазАвтоЖол" в случае возникновения внештатных ситуаций рекомендует водителям и пассажирам обращаться в круглосуточный call-центр нацкомпании по короткому номеру 1403.

Напомним, вчера акмолинские спасатели просили жителей области не выезжать в дорогу в связи с ухудшением погодных условий и плохой видимостью.

Как сообщалось ранее, дождь и снег ожидаются 13 марта на большей части территории Казахстана.
 

В Петропавловске при пожаре погибли 5 человек

13.03.2022, 13:26 67131
В Петропавловске при пожаре погибли 5 человек
Фото: МЧС РК
ПЕТРОПАВЛОВСК. 13 МАРТА - Тела 5 человек обнаружили на месте пожара в Петропавловске, сообщили в пресс-службе МЧС РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел в 4-квартирном кирпичном жилом доме в проезде Московский (микрорайон Береке). Сообщение о пожаре поступило 13 марта в 01.07 на телефон службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС Северо-Казахстанской области.
 
По прибытии спасателей выяснилось, что в доме горит квартира № 3. Пламенем были охвачены шиферная кровля дома над квартирой и верандой, шел густой дым, что указывало на позднее сообщение о пожаре, уточнили в МЧС РК.
 
В ходе ликвидации пожара в помещении были обнаружены тела трех мужчин, 1960, 1975 и 1979 годов рождения, и 2 женщин, 1960 и 1967 годов рождения. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
 
Как сообщили в МЧС, предварительная причина пожара - распитие спиртных напитков, курение сигарет в постели.
 

Экскаватор упал в Каспий

13.03.2022, 13:00 68096
АКТАУ. 13 МАРТА - Падение экскаватора в Каспий 12 марта запечатлели на видео в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Экскаватор на платформе частной компании ТОО "Semarco" накренило во время забора ковша на территории торгового морского порта Баутино, сообщает lada.kz.
 
На кадрах видно, что водитель экскаватора проводил работы в непогоду.
 
Как уточнили в морском порту Баутино, плавучий экскаватор "Амфибия" упал набок на территории частной компании. Водитель не пострадал.
 
Диспетчеры порта сообщают о том, что в настоящее время они проводят работы по поднятию экскаватора.
 
Стоит отметить, что падение в море заправленной нефтепродуктами машины не способствовало улучшению экологии водоема.

 

С российского самолета поступил сигнал тревоги в небе над Казахстаном в связи с "минированием" судна

13.03.2022, 12:14 54086
С российского самолета поступил сигнал тревоги в небе над Казахстаном в связи с "минированием" судна
НУР-СУЛТАН. 13 МАРТА - Пассажирский самолет, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Сочи, подал сигнал тревоги в небе над Казахстаном из-за сообщения о "минировании", которое оказалось ложным, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

От ВС А319 по маршруту Санкт-Петербург - Сочи поступило сообщение о минировании… Объявлял аварийную ситуацию и последовал на Астрахань", - цитирует сообщение представителя МИИР РК РИА Новости.


По его словам, позже аварийную ситуацию отменили, борт полетел в штатном режиме в Сочи.

Вышел из воздушного пространства Казахстана в 18.50 (15.50 мск) в полном порядке", - заключили в МИИР РК.

 

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