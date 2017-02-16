В Западном Казахстане насмерть замерзли мужчина и женщина

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В Западном Казахстане насмерть замерзли мужчина и женщина16.02.2017
Происшествия  16:20
Уральск. 16 февраля. Kazakhstan Today - Тела замерзших насмерть мужчины и женщины нашли в Западно-Казахстанской области.

Тела были обнаружены сегодня, 16 февраля, в 8 километрах от поселка Каратобе, передает Kazakhstan Today.

Погибли 44-летняя женщина и 36-летний мужчина, пишет портал "Мой город".

"Замерзший мужчина оказался жителем села Пугачево Бурлинского района, а женщина была местной. Еще 14 февраля они отправились на точку Уркиш. В тот же день связь с ними была прервана. Своими силами мы пытались их найти, объезжали территорию на транспорте. Уже 15 февраля прибыли ДЧС на поиски погибших. Сегодня утром были найдены тела", - рассказал аким Каратобинского района Асхат Шахаров.
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