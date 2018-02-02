В Западном Казахстане несовершеннолетний сын замначальника отдела ДВД ранен из ружья

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В Западном Казахстане несовершеннолетний сын замначальника отдела ДВД ранен из ружья01.02.2018
Происшествия  21:42

Уральск. 1 февраля. Kazakhstan Today - Несовершеннолетний сын замначальника отдела по тыловому обеспечению ДВД Западно-Казахстанской области был случайно ранен из ружья. Об этом сообщил заместитель начальника ДВД ЗКО Берик Аймурзин, передает Kazakhstan Today.

По словам Аймурзина, несовершеннолетний, в которого выстрелили из охотничьего ружья, является сыном заместителя начальника отдела ЗКО, пишет "Мой город".

"Данный случай произошел по неосторожности, но, тем не менее, по данному факту заведено уголовное дело в отношении хозяина, которому принадлежало ружье, за халатное хранение. Трагедия произошла, когда родителей не было дома. Дети, воспользовавшись тем, что ключи от сейфа не были спрятаны, взяли ружье и стреляли из него во дворе", - рассказал замначальника ДВД.

В свою очередь заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова отметила, что подросток находится в стабильном состоянии.

"На сегодняшний день его перевели в Областную клиническую больницу в нейрохирургическое отделение, где он получает консервативное лечение", - уточнила она.

Трагедия произошла 21 января. Как стало известно, сын владельца дома, в котором находились мальчишки, вытащил ружье и случайно выстрелил в сверстника. Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Позже стало известно, что огнестрельное ранение он получил в шею.
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