В Западном Казахстане подростка нашли повешенным во дворе дома

Уральск. 4 января. Kazakhstan Today - В поселке Чапаева Акжайыкского района ЗКО 2 января 15-летнего подростка нашли повешенным во дворе дома.

По словам заместителя акима Акжайыкского района Тлека Габдушева, в тот день школьник чистил во дворе снег, а позже старшая сестра обнаружила его повешенным, передает Kazakhstan Today.

"Родителей дома не было, они уходили в гости, и мальчик был дома вместе со своей старшей сестрой. Он пошел чистить снег во двор, а ближе к вечеру сестра, посмотрев в окно, увидела своего брата повешенным. Она позвонила сразу родителям, а потом уже сообщили участковому", - пояснил Габдушев.

По его словам, семья подростка благополучная и обеспеченная. Его отец работает в полиции, пишет портал "Мой город"

Также замакима отметил, что "мальчик хорошо учился и 2 января даже был на репетиции в доме культуры".

Сообщается, что 10-классник ни с кем не конфликтовал.

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