В Жамбылской области двое детей провалились под лед и погибли

Тараз. 29 ноября. Kazakhstan Today - 28 ноября недалеко от села Улгили Байзакского района Жамбылской области двое детей, девяти и шести лет, во время игры на поливном канале провалились под лед и скончались, передает Kazakhstan Today.

Их тела подняты из воды (глубина 3 метра) тремя водолазами оперативно-спасательного отряда ДЧС Жамбылской области. Об этом сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

С наступлением заморозков на водоемах появляется первый лед. Образовавшийся первый ледяной покров очень часто привлекает детей и подростков опробовать его на прочность. Однако тонкий лед очень опасен.

В МЧС напомнили, что зимой необходимо соблюдать правила поведения на водоемах, и настоятельно рекомендуют не оставлять детей без присмотра и предупреждать об опасности игр на льду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства