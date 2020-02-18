В Жамбылской области полицейским пришлось открыть стрельбу по колесам автомобиля нарушителя (ВИДЕО)

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Тараз. 17 февраля. Kazakhstan Today - В Жамбылской области полицейским пришлось открыть стрельбу по колесам автомобиля нарушителя, который не реагировал на предупреждения и пытался скрыться, передает Kazakhstan Today.

В ходе патрулирования сотрудниками батальона патрульной полиции департамента полиции в городе Каратау Жамбылской области остановлена автомашина марки BMW за несоответствие требованиям фар. При проверке документов выяснилось, что у водителя также отсутствуют документы, подтверждающие право управления транспортным средством. Полицейские потребовали от водителя выйти из машины, вместо этого мужчина сорвался с места, сообщает Polisia.kz.





Полицейские начали преследовать нарушителя, который, двигаясь на высокой скорости, создавал на дороге опасную ситуацию. В ходе преследования сотрудники полиции сделали предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, однако водитель не остановился. Нарушителя удалось остановить, прострелив колеса автомобиля.

В салоне автомашины находились также двое пассажиров. У доставленного на медицинское освидетельствование водителя выявлено состояние опьянения. В отношении нарушителя составлены административные протокола по части 7 статьи 590 КоАП РК (Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения), по части 1 статьи 595 КоАП РК (Невыполнение требования правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки), по части 1 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги), по части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения), по части 1 статьи 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), по части 1 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство), по части 1 статьи 613 КоАП РК (Невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел на территории Республики Казахстан об остановке транспортного средства).

По постановлению суда 31-летний нарушитель лишен права управления транспортными средствами на семь лет и привлечен к административному аресту на 15 суток.

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