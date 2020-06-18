В Жамбылской области утонула 9-летняя девочка

Тараз. 17 июня. Kazakhstan Today - 9-летняя девочка утонула в Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

16 июня текущего года, в 17 часов 30 минут поступило сообщение о том, что в сельском округе Айша биби Жамбылского района утонула девочка 2011 года рождения. Девочка утонула в результате купания с братом в необорудованном для купания месте", - сообщили в ДЧС Жамбылской области.

На место происшествия выезжали 2 сотрудника и 1 единица техники ДЧС Жамбылской области.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области призывает граждан не оставлять детей без присмотра, а также не купаться в запрещенных местах.

Как отметили в ведомстве, с начала летнего купального сезона утонули четыре человека, одного из них удалось спасти, а трое погибли, двое из них - дети.

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