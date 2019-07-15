Тараз. 14 июля. Kazakhstan Today - В Жамбылской области в ДТП погибли двое полицейских и иностранец, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в областном департаменте полиции, 13 июля, в 17.35, поступило сообщение о том, что на 380-м километре трассы Алматы - Екатеринбург произошло самоопрокидывание служебной автомашины марки SsanYong.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое сотрудников Мойынкумского РОП и один гражданин Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

По данным полиции, ДТП произошло во время доставления нарушителей миграционного законодательства. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства