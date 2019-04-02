В Жанаозене врачи провели операцию упавшему с высоты второго этажа годовалому ребенку

Ребенок, по словам родителей, упал головой вниз. Операция по спасению жизни малыша длилась около двух часов. На данный момент состояние ребенка крайне тяжелое. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона.
По информации портала Lada.kz, в детскую больницу Жанаозена малыша доставили с диагнозом "Тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, линейный перелом височно-теменной области слева, острая эпидуральная субдуральная гематома левого полушария. Размозжение вещества головного мозга, правосторонний гемипарез. Постгеморрагическая анемия тяжелой степени. Кома I-II степени".
В срочном порядке в Жанаозен выехал детский нейрохирург Ербол Кенжевалов. Ему удалось стабилизировать состояние ребенка путем декомпрессивной трепанации черепа височно-теменной области, удаления острой эпидуральной субдуральной гематомы, пластики твердой мозговой оболочки апоневрозой височной мышцы. По словам врача, операция длилась почти два часа. В данный момент состояние ребенка крайне тяжелое, но стабильное, он находится в коме I степени", - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.
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