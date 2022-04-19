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В Жезказгане произошла массовая драка

18.04.2022, 16:11 12591
В Жезказгане произошла массовая драка
Фото: кадр из видео
ЖЕЗКАЗГАН. 18 АПРЕЛЯ - Массовой дракой закончилось гуляние молодежи на бульваре Гарышкерлер в Жезказгане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Участников драки уже установили. Проводится расследование, сообщает Ekaraganda.kz.

 
На бульваре Гарышкерлер вечером между двумя группами молодых людей произошла массовая драка. Очевидцы вызвали полицию.

 

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Сотрудниками патрульной полиции установлены участники инцидента и доставлены в управление полиции города Жезказгана. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

 

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В Алматинском зоопарке шимпанзе толкнул женщину и коляску с ребенком

19.04.2022, 19:01 1041
В Алматинском зоопарке шимпанзе толкнул женщину и коляску с ребенком
Фото: пресс-служба зоопарка Алматы
АЛМАТЫ. 19 АПРЕЛЯ - 19 апреля в 16.21 в Алматинском зоопарке произошел внештатный инцидент, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В отделе "Приматы" шимпанзе по кличке Паша при перегоне из зимнего вольера в летний сломал несколько металлических прутьев в перегонной клетке и вышел за пределы вольера, сообщает пресс-служба зоосада.
 

За пределами своей территории шимпанзе сам оказался в стрессовой ситуации. Бегая по территории, он толкнул женщину и коляску с ребенком. Ребенок получил ушибы", - сообщили в зоопарке.

 
Штатный фельдшер зоопарка оказал первую медицинскую помощь, и затем была вызвана скорая. Зоотехники и ветеринары оперативно справились с ситуацией. Шимпанзе уже находится в своем вольере. 
 

Зоопарк будет на связи с родителями пострадавшего ребенка и готов оказать посильную помощь в лечении", - добавили в зоопарке Алматы.

 
В пресс-службе подчеркнули, что ситуации с побегом животных не редкость в зоопарковском мире. И часто такие ситуации заканчиваются трагично, но благодаря слаженной работе сотрудников удалось избежать серьезной трагедии.
 

В Казахстане количество лесных пожаров в этом году возросло на 68%

19.04.2022, 18:55 1681
В Казахстане количество лесных пожаров в этом году возросло на 68%
Фото: МЧС РК

НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - В Казахстане в текущем году зарегистрировано на 68% больше лесных пожаров, чем в минувшем. Причиной возгораний чаще всего становятся поджоги сухостоя и костры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"С начала пожароопасного периода зарегистрировано 42 лесных пожара и 215 загораний степных массивов, общая площадь возгорания составила более 1650 гектаров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров возросло на 68% в сравнении с прошлым годом, площадь возгораний уменьшилась в 4 раза и составила 668 гектаров", - сообщили в МЧС.

С начала года на территории республики зафиксировано уже несколько крупных пожаров.

"14 апреля в Петропавловске произошло загорание камыша с последующим распространением огня на территорию штрафстоянки. В результате пожара на территории штрафстоянки огнем повреждено 4 и уничтожено 6 припаркованных легковых автомашин", - сообщили в ведомстве.

На следующий день крупный пожар произошел в Павлодаре, на территории дачных обществ "Надежда" и "Восточный". Там из-за загоревшегося сухостоя огонь перекинулся на дачные дома и хозпостройки. Общая площадь возгорания составила 60 гектаров. Тушение огня осложнялось сильным ветром. Пожар уничтожил и частично повредил 94 дачных дома на 327 дачных участках. Жертв и пострадавших нет, сообщили в МЧС.

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В ЗКО недобросовестную фирму заставили вернуть деньги покупателям

19.04.2022, 17:04 2271
В ЗКО недобросовестную фирму заставили вернуть деньги покупателям
УРАЛЬСК. 19 АПРЕЛЯ - Межрайонный экономический суд Западно-Казахстанской области на днях вынес беспрецедентное решение в пользу 14 потребителей. Им вернули денежные средства, а договоры купли-продажи признали недействительными, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об истории мошенничества пишет газета "Казахстанская правда". По ее данным, доверчивые покупатели уже не первый раз покупаются на бесплатные сеансы массажа, которые оказываются презентационными акциями. 
 

Там товары сомнительного качества по завышенным в разы ценам, что называется, добровольно-принудительно продаются пришедшим, причем нередко с оформлением для этого кредита", - пишет издание. 

 
Первые жалобы на недобросовестных продавцов массажных накидок стали поступать в департамент по защите прав потребителей ЗКО еще в 2019 году. Потенциальных покупателей приглашали на открытие массажного центра в Уральске, там во время сеанса бесплатного массажа презентовали массажную накидку в качестве панацеи от всех болезней, а затем продавали ее наивным покупателям по баснословной цене. 
 
Вернуть средства удавалось путем взаимодействия департамента с руководством торговых компаний, чьи названия и представители постоянно менялись, чего не скажешь о юридическом адресе. В присутствии специалистов уполномоченного ведомства работники компаний забирали товар и возвращали деньги гражданам. Однако реализация товаров продолжалась. Теперь воздействие на недобросовестных продавцов перешло на другой уровень.
 

С декабря прошлого года по январь нынешнего в департамент по защите прав потребителей области обратились 29 человек с просьбой оказать содействие в возврате денежных средств за массажные накидки Evsorpe Tamashi, проданные ТОО "Akdeer", - рассказывает руководитель ведомства Эльмира Киматова. 

 
В ходе расследования выяснилось, что продавец предоставлял недостоверную информацию о товаре. Предлагаемая продукция якобы японского производства в действительности была произведена в Китае, а стоимость аналогичного товара с такими же техническими характеристиками в десятки раз ниже стоимости, указанной в договорах.
 
Кроме того, обманным путем на потребителей через их же смартфоны сотрудниками компании были оформлены займы на значительные суммы (более 700 и 800 тысяч тенге) на сроки от 2 до 4,5 года. 
 

В связи с этим департаментом 2 февраля текущего года было направлено исковое заявление в защиту прав 29 потребителей в специализированный межрайонный экономический суд ЗКО. В ходе рассмотрения гражданского дела ответчиком был произведен возврат денежных средств за товар в полном объеме 15 потребителям. 8 апреля состоялось оглашение судом решения, согласно которому договоры купли-продажи товара, заключенные между 14 потребителями и ТОО "Akdeer", были признаны недействительными, с ТОО "Akdeer" в пользу потребителей будут взысканы денежные средства в размере стоимости товара. На сегодня это беспрецедентный случай в судебной практике Казахстана", - подчеркнула Киматова. 

 
Однако, пишет газета, завершение эпопеи с реализацией чудодейственных массажных накидок, скорее всего, произойдет не скоро. Только за первый квартал текущего года департаментом по защите прав потребителей ЗКО было рассмотрено 115 письменных обращений, принято 85 граждан, по телефону горячей линии оказана консультативная помощь 134 потребителям. По результатам рассмотрения всех обращений было оказано содействие в возврате денежных средств потребителям на общую сумму 14 млн 890 тысяч тенге.
 

В Алматинской области школьница имитировала попытку суицида для сбора лайков в TikTok

19.04.2022, 13:57 3496
В Алматинской области школьница имитировала попытку суицида для сбора лайков в TikTok
ТАЛДЫКОРАГАН. 19 АПРЕЛЯ - В Илийском районе Алматинской области 13-летняя девочка, пытаясь собрать лайки в TikTok, сняла видео о желании покончить собой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, 18 апреля в полицию поступило сообщение о попытке суицида. В телефонном разговоре с дежурным офицером полиции учащаяся одной из сельских школ сообщила, что решила покончить с собой, прыгнув с крыши высотного здания.
 

Предотвратить самоубийство 13-летней школьницы удалось участковому инспектору, который прибыл на место происшествия и убедил ребенка отказаться от необдуманного поступка. Вскоре девочку передали родителям, с которыми полицейские провели разъяснительную беседу о надлежащем ее воспитании", - уточнили в департаменте.

 
По данным полиции, школьница призналась, что на самом деле не планировала самоубийства. Как выяснилось, она опоздала на занятия и решила ради забавы взобраться на крышу брошенного двухэтажного здания, сообщить в полицию о желании покончить с собой и снять весь процесс на мобильный телефон.
 

Подросток из вполне благополучной семьи. Администрация школы характеризует девочку только с положительной стороны. Свое странное поведение по поводу попытки суицида она объяснила желанием снять интригу на видео, выложить его в TikTok и собрать максимальное количество лайков", - сообщили в полиции Илийского района.

 
Инспекторы ювенальной полиции взяли несовершеннолетнюю на особый контроль. В ближайшее время девочке предстоит работа со школьным психологом.
 
В отношении родителей составлен административный протокол по статье 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего).
 

В результате пожара в девятиэтажке в Алматы эвакуированы 65 человек

18.04.2022, 16:29 11981
В результате пожара в девятиэтажке в Алматы эвакуированы 65 человек
АЛМАТЫ. 18 АПРЕЛЯ - На пульт "101" ДЧС города Алматы 18 апреля в 14.30 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Аккент Алатауского района. Из дома были эвакуированы 65 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По прибытии установлено горение лоджии квартиры открытым пламенем на 7-м этаже на общей площади 10 квадратных метров. Создалась угроза перехода огня на 8-9-й этажи. Звеньями газодымозащитной службы проведены работы по эвакуации и спасению людей", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС.


 
Принятыми мерами спасено 7 человек, эвакуировано 65 человек. Пожар ликвидирован в 15.02. 
 
Причина пожара устанавливается.
 

Смертельное ДТП произошло на трассе Капшагай - Баканас

18.04.2022, 11:37 15286
ТАЛДЫКОРАГАН. 18 АПРЕЛЯ - Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей произошло на 35-м километре автодороги Капшагай - Баканас, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, авария произошла 17 апреля около 12.00.
 
По предварительной версии, ДТП спровоцировано 80-летним водителем Volkswagen Golf, который при обгоне допустил столкновение со встречно идущим Mitsubishi Galant, а затем по инерции столкнулся Volkswagen Getta, двигавшимся в попутном направлении.
 

В результате дорожной аварии на месте происшествия погиб один человек и трое травмированы. Пострадавшие госпитализированы в больницу Капшагая", - добавили в департаменте.

 
По факту ДТП начато расследование, предусмотренное частью 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначены экспертизы.
 
Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.

 

В Нур-Султане крупный пожар тушат в районе дач

17.04.2022, 21:37 23601
НУР-СУЛТАН. 17 АПРЕЛЯ - В Нур-Султане крупный пожар тушат в районе дачного общества "Западный", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Только с утра текущего дня пожарные подразделения ДЧС города Нур-Султана выезжали пять раз на возгорание сухостоя.
 
На данный момент огнеборцы в количестве 67 человек личного состава и 9 единиц техники, а также двух единиц акимата города работают над ликвидацией возгорания сухостоя в дачном обществе "Западный" на предварительной площади 1500 квадратных метров. 
 

Жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении департамента по чрезвычайным ситуациям Нур-Султана.

 
Еще один из крупных выездов был в районе Сарыарка по улице Аккорган, где огнеборцы ликвидировали пожар сухостоя и камыша на площади 300 квадратных метров и на объездной "Восточный обход" района Алматы, где также горела сухая трава.
 
Пожарные отмечают, что главной причиной возгорания сухой травы, камыша становится деятельность человека - сжигание сухостоя, мусора на дачных участках, вдоль дорог или в ближайших у населенных пунктов лесных массивах, а также неосторожное обращение с огнем во время отдыха. 
 
В связи с чем департамент по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана рекомендует:
 
- не поджигать сухую траву;
 
- не бросать на землю горящие спички и окурки;
 
- не разжигать костры в сухую и ветреную погоду, не оставлять их непотушенными;
 
- не разрешать детям играть с пожароопасными предметами;
 
- вокруг своего участка скосить сухую траву.
 
В случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номеру 101.
 

В Павлодарской области загорелась сухая трава в пойме Иртыша

17.04.2022, 20:08 25156
ПАВЛОДАР. 17 АПРЕЛЯ – Сегодня, 17 апреля, произошло возгорание сухой травы в пойменной акватории реки Иртыш между селами Жолкудук и Алгабас, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Площадь возгорания составляет 15 гектаров. По состоянию на 16.00 возгорание локализовано. Угрозы населенным пунктам нет", - проинформировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

 
По данным ДЧС, на месте работали пожарный пост Алгабасского сельского округа - 3 человека и 1 единица техники, ДПФ - 7 человек, а также пожарная часть № 5 поселка Ленинского, 1 единица АЦ и 1 единица УАЗ в составе 7 человек.

 

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