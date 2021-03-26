В ЗКО два внедорожника провалились под лед

УРАЛЬСК. 25 МАРТА - 25 марта, в 11.00, из поселка Кабыршакты Акжайыкского района поступило сообщение о том, что требуется помощь в подъёме автомашины марки Mitsubishi Pajero со дна Кушумского канала, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал " Мой город" , также во время работы на месте происшествия рядом с тем же местом в 13.48 провалилась под лед автомашина марки "УАЗ-Патриот". Незамедлительно силами спасателей ДЧС ЗКО из автомашины были извлечены два человека. В обоих случаях жертв и пострадавших нет.

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