03.02.2025, 18:00 33601
В ЗКО машина с людьми провалилась под лед
Фото: Depositphotos
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Уральск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области машина с людьми провалилась под лед на реке Чаган, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В реке Чаган в районе микрорайона Самал было обнаружено утонувшее транспортное средство, в котором находились тела двух мужчин без признаков насильственной смерти", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что обстоятельства и подробности происшествия выясняются, а тела направлены на экспертизу.
Ранее автомобиль с людьми провалился под лед на Балхаше.
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03.02.2025, 18:24 31836
Шесть человек погибли в результате ДТП на трассе Кентау - Туркестан
Фото: ДП Туркестанской области
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Туркестан. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Шесть человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей на трассе Кентау - Туркестан, сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.
По предварительным данным, водитель одного из легковых автомобилей выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с другим автотранспортом. В результате ДТП в происшествии погибли 6 человек и 4 пострадавших с различными телесными повреждениями госпитализированы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Ранее четыре человека погибли в ДТП в Восточном Казахстане.
03.02.2025, 17:12 37281
Военная техника упала с трала в Алматинской области: водителя КамАЗа оштрафовали
Подсудимый признал свою вину
Фото: КазАвтоЖол
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Конаев. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Қонаева Алматинской области назначил штраф водителю КамАЗа за нарушение правил перевозки военной техники, сообщает пресс-служба суда.
Суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства, а также по данной статье совершено впервые, воспитывает пятерых несовершеннолетних детей (...) Суд сократил штраф на 30% и назначил административное взыскание в виде штрафа в размере 55 048 тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что подсудимый признал свою вину.
Напомним, авария произошла 15 января в 13.40 в районе поселка Заречный. Жертв и пострадавших не было.
03.02.2025, 15:54 41666
Сразу шесть мощных вспышек произошли на Солнце
Наблюдается самое сильное за месяц увеличение солнечной активности
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Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 3 февраля, на Солнце было зарегистрировано шесть вспышек уровня M, одной из которых не хватило всего 10% мощности до высшего балла X.
По данным специалистов, рост активности носит глобальный характер. На это указывает увеличение числа и мощности вспышек, который происходит на обратной стороне Солнца. Индекс вспышечной активности составляет сейчас 8.7 по десятибалльной шкале, сообщает РБК со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).
Активные центры вышли сегодня на центральный меридиан, то есть находятся теперь прямо напротив Земли в области максимального воздействия", - отметили эксперты.
По прогнозам, в ближайшие двое суток на Солнце может произойти крупная вспышка уровня X.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Как правило, вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.
Магнитных бурь в ближайшие дни не ожидается. Во вторник, 4 февраля, возможно небольшое возмущение магнитосферы Земли. Вероятность магнитной бури 3 февраля составляет 21%, 4 февраля - 26%, 5 февраля - 12%.
Ранее заведующая учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета Новосибирского госуниверситета Альфия Нестеренко сообщила, что в феврале 2025 года на Земле ожидается повышенная геомагнитная активность из-за того, что в магнитном поле Солнца образовалась дыра, которая пропускает потоки солнечного ветра. Дыра наблюдается в прямой проекции к нашей планете. В таком случае потоки могут достичь Земли в максимально быстрое время, а их воздействие на планету окажется негативным.
По словам Татьяны Мачневой, завкафедрой физики и математики Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, четких данных о влиянии магнитных бурь на здоровье человека нет, но метеочувствительные люди отмечают ухудшение самочувствия, в первую очередь это страдающие от проблем с сердечно-сосудистой системой.
03.02.2025, 14:39 44326
Сход грузовых вагонов произошел на станции "Отар"
Пострадавших нет, на движение поездов инцидент не повлиял
Фото: КТЖ
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Тараз. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На станции "Отар" с рельсов сошли грузовые вагоны, сообщили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы".
3 февраля 2025 года в 12.20 на станции "Отар" произошел сход одного грузового вагона 1988 года выпуска, принадлежащего частной компании", - говорится в сообщении КТЖ.
При этом отмечается, что жертв и пострадавших нет.
В пресс-службе также добавили, что на движение других поездов сход не повлиял.
Вчера в Карагандинской области с рельсов сошел вагон грузового поезда.
03.02.2025, 12:12 50596
Четыре человека погибли в ДТП в Восточном Казахстане
Фото: instagram.com/oo_osa_semey__vko
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Усть-Каменогорск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель и три пассажира погибли в результате ДТП в Восточно-Казахстанской области, сообщает YK-news.kz.
Авария произошла 1 февраля на автодороге Курчум - Калжыр.
В пресс-службе департамента полиции ВКО рассказали, что на дороге столкнулись автомобили Lada Granta и Hyundai.
В результате ДТП водитель и три пассажира Lada Granta скончались на месте. Водитель и три пассажира Hyundai доставлены в медицинское учреждение", - добавили в полиции.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Ранее смертельная авария с участием КамАЗа произошла на трассе в Павлодарской области.
02.02.2025, 20:38 81771
В Карагандинской области с рельсов сошел вагон грузового поезда
Фото: Depositphotos
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Караганда. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области с рельсов сошел вагон грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе АО "НК "КТЖ".
1 февраля 2025 года в 15.30 на станции "Караганда - Сортировочная" произошел сход одного вагона грузового поезда. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в КТЖ.
Предварительной причиной схода стал излом боковой рамы вагона. Отмечается, что собственником является компания из Узбекистана.
Напомним, в ноябре прошлого года в Карагандинской области произошел сход с рельсов трех грузовых вагонов.
02.02.2025, 08:47 107691
В одной из гостиниц в центре Алматы произошел пожар
Фото: скриншот из видео ДЧС
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Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 1 февраля в 19.51 алматинские пожарные выехали по повышенному рангу вызова на тушение пожара по адресу улица Богенбай батыра, 115. Об этом сообщили в пресс-службе городского ДЧС.
На месте было установлено задымление в SPA в подвальном помещении трехэтажной гостиницы. Персонал успел вывести посетителей из помещения.
Принятыми мерами загорание в парильном помещении на площади 80 квадратных метров локализовано за 16 минут с момента прибытия и ликвидировано. Организован пункт обогрева для посетителей гостиницы.
По данным МЧС, сегодня ночью в Алматы также произошел пожар в частном жилом доме в Алатауском районе на улице Биянху.
Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
01.02.2025, 11:50 109601
В Филадельфии разбился медицинский самолет с больным ребенком на борту
Речь идет о девочке из Мексики, которая возвращалась домой в сопровождении матери после лечения в США
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Вашингтон. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 31 января медицинский самолет Learjet 55 потерпел крушение после вылета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии.
Самолет рухнул на жилой район, в результате пострадали несколько домов и автомобилей.
По информации компании - владельца рухнувшего судна Jet Rescue Air Ambulance, на борту находился несовершеннолетний пассажир. По сведениям телеканала Fox News, речь идет о девочке из Мексики, которая возвращалась домой в сопровождении матери после лечения в США, информирует ТАСС.
На борту находились четыре члена экипажа и два пассажира - педиатрический пациент и сопровождающий (...) На данный момент мы не можем сообщить о выживших", - приводит издание сообщение Jet Rescue Air Ambulance.
Напомним, накануне в Вашингтоне после столкновения с военным вертолетом потерпел крушение пассажирский самолет с российскими фигуристами.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?