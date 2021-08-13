В ЗКО мужчина утонул, спасая племянницу

УРАЛЬСК. 12 АВГУСТА -12 августа, в 15.50, в 35 километрах от Аксая Бурлинского района, на территории крестьянского хозяйства "Рахметов", в реке Березовке утонули два человека, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудниками оперативно-спасательного отряда обнаружены и извлечены из воды тела 48-летнего мужчины и 17-летней девочки, сообщает портала " Мой ГОРОД ".

Мужчина утонул во время спасения племянницы, которая начала тонуть во время купания в необорудованном для купания месте.

Похожий случай произошел 3 августа. В Павлодаре утонул мужчина 1962 года рождения, пытаясь спасти девочку. Мужчина подплыл к девочке, отбросил ее в сторону, но начал тонуть сам. Ребенка спасли.

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