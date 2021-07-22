В ЗКО на посевной комбайнера убило током

УРАЛЬСК. 21 ИЮЛЯ - Несчастный случай произошел 21 июля в 4 километрах от поселка Достык района Байтерек, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

26-летний оператор-механизатор зерноуборочного комбайна при движении по полю выхлопной трубой задел линии электропередач. В результате его убило электрическим током, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

На место происшествия выезжали пять сотрудников ДЧС ЗКО.

В начале мая в пригороде Уральска девочка 6 лет, играя на улице возле частного дома, дотронулась до газовой трубы и погибла на месте от удара током.

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