В ЗКО семиклассника избили в школе

УРАЛЬСК. 11 ОКТЯБРЯ - Жительница села Подстепное Теректинского района Мейрамгуль Кубашева рассказала об избиении ее сына - ученика седьмого класса школы №1, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По её словам, 4 октября между учениками произошла драка, во время которой её сын получил травмы и попал в больницу, сообщает портал "Мой ГОРОД".
Сын упал и не смог подняться, врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и подкожную гематому лица, состояние средней степени тяжести. Это не первый случай, до этого дня я молчала, но не в этот раз. О беспорядках в школе я не раз говорила руководству, никаких мер не было предпринято. После произошедшего случая с моим сыном начались какие-то сдвиги. Директор школы не требует порядка в учебном заведении, ученики могут нецензурно выражаться при учителе, школьную форму не носят, и это касается не только школьников", - написала женщина в соцсети.
Она приложила к посту выписки из больницы с официальным диагнозом.
В свою очередь, руководитель Теректинского районного отдела образования Жанаргуль Хусаинова отметила, что по данному факту создана специальная комиссия и ведётся служебная проверка.
Да, действительно, такой случай произошел 4 октября - между учениками 7 и 8 класса произошла драка. Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних изучают обстоятельства произошедшего. Кроме этого, в нашем ведомстве создана специальная комиссия, которая детально изучит все факты. Об итогах проверки мы сообщим дополнительно", - отметила Жанаргуль Хусаинова.