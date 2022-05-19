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В ЗКО в сельской больнице телевизор упал на ребенка

18.05.2022, 18:20 20921
УРАЛЬСК. 18 МАЯ - Инцидент произошел в больнице села Переметное в Байтерекском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Девочка 2020 года рождения залез на тумбу, на которой стоял телевизор. В результате телевизор вместе с тумбой упал на ребенка, сообщает портал "Мой город".
 

Отец сидел на диване. После случившегося он поднял ребенка на руки и побежал в приемный покой. Девочку осмотрели педиатр и хирург, ввели обезболивающее, вызвали санитарную авиацию. Состояние стало ухудшаться, детский реаниматолог областной детской многопрофильной больницы Уральска рекомендовал направить к ним", - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО.

 
Пострадавшую госпитализировали на реанимобиле в сопровождении педиатра и медбрата. Сейчас девочка находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Выставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние.
 
 

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Упавшая в Павлодаре с высоты 9-го этажа девочка скончалась

19.05.2022, 09:17 8311
Упавшая в Павлодаре с высоты 9-го этажа девочка скончалась
ПАВЛОДАР. 19 МАЯ - Упавшая с высоты 9-го этажа в Павлодаре полуторогодовалая девочка скончалась, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Врачи больше двух суток боролись за жизнь малышки. К сожалению, усилия медиков Павлодарской областной детской больницы не дали желаемого результата, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Как сообщили в управлении здравоохранения региона, девочка скончалась. С момента поступления ребенок был в коме.
 
Напомним, несчастный случай произошел 15 мая. Малышка выпала с 9-го этажа на козырек магазина. С тяжелыми травмами ее госпитализировали в больницу и держали на искусственной вентиляции легких и инотропной поддержке.
 

Неизвестные "заминировали" здание КТЖ в Нур-Султане

18.05.2022, 20:47 17241
Неизвестные "заминировали" здание КТЖ в Нур-Султане
Фото: railways.kz
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - В АО "НК" КТЖ" поступило анонимное сообщение о том, что здание заминировано, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом были проинформированы компетентные органы. Работники КТЖ были оперативно эвакуированы из здания, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".

27 апреля заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев обратился к казахстанцам после участившихся ложных сообщений об актах терроризма. Указанные деяния влекут уголовную ответственность по статье 273 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет. В целом с 2016 года за заведомо ложные сообщения об акте терроризма судами осуждено 236 лиц, из них 147 - к лишению свободы. С виновных взыскан материальный ущерб, причиненный ложным вызовом экстренных служб.
 

В шымкентском СИЗО мужчина совершил суицид

18.05.2022, 20:17 18046
ШЫМКЕНТ. 18 МАЯ - В СИЗО следственно-арестованный совершил суицид, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мужчина 1962 года рождения нанес себе резаные раны, прикрывшись одеялом от камер видеонаблюдения, сообщает OTYRAR.
 
Сотрудники учреждения оказали первую медицинскую помощь и вызвали скорую.
 
В ДУИС пояснили, что инцидент произошел 20 апреля. Согласно материалам расследования, суицид был совершен ночью.
 

Прибывшими работниками БСМП была констатирована смерть от кровопотери. По данному факту в департаменте было проведено служебное расследование, по результатам которого сотрудники привлечены к ответственности", - сообщили в департаменте.

 
Напомним, 11 мая из СИЗО в Шымкенте сбежал подозреваемый. Его задержали спустя сутки на территории города. 
 

В Алматы на "Атакенте" произошел пожар

18.05.2022, 16:53 23686
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 18 МАЯ - В Алматы на "Атакенте" произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в городском департаменте по ЧС, силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу по адресу: Бостандыкский район, Тимирязева, 42.
 

По прибытии первых пожарных расчетов обнаружено горение открытым пламенем павильона № 9. Угрозы распространения нет", - проинформировали в ведомстве.

 
По данным ДЧС, на месте развернут оперативный штаб, создано два участка тушения пожара, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты с западной и восточной стороны.
 

По предварительной информации павильон пустой. Здание со слов администрации находится на реконструкции. Угрозы распространения огня нет. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в департаменте. 

 
На месте работает 17 единиц техники и 50 человек личного состава.

Принятыми мерами, по пожару достигнута локализация в 17.11. В 17.23 пожар ликвидирован.

Как уточнили в ДЧС, в данном павильоне располагался бассейн "Дельфин".
 

 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана

18.05.2022, 16:35 24501
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 18 МАЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Афганистана магнитудой 4,9, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 18 мая в 13.47 (18 мая в 07.47 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 831 километре на юго-запад от Алматы на территории Афганистана.
 
Энергетический класс землетрясения 11,2. Магнитуда MPV 4,9. Глубина 100 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

Два дня бродил по пустыне: пропавшего мужчину нашли в Туркестанской области

18.05.2022, 14:58 26216
Два дня бродил по пустыне: пропавшего мужчину нашли в Туркестанской области
Фото: кадр из видео
ТУРКЕСТАН. 18 МАЯ - В Туркестанской области полицейские нашли мужчину, который заблудился и два дня бродил по пустыне, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Отырарский РОП на пульт "102" обратилась жительница села Шаульдер. По ее словам, она потеряла своего 29-летнего сына, инвалида первой группы. Он вышел из дома, расположенного на пастбище, в неизвестном направлении и не вернулся. Родственники молодого человека в течение суток пытались найти без вести пропавшего, после обратились за помощью к сотрудникам полиции", - сообщает Polisia.kz.

 
На поиски пропавшего ориентировали весь личный состав. К сотрудникам полиции также присоединились волонтеры. В общей сложности мужчину искали около 50 человек. 
 
Были проверены пастбищные угодья, а также песчаники на границе с Кызылординской областью и Республикой Узбекистан. Пропавшего мужчину нашли спустя два дня в пустыне на расстоянии 20 километров от дома. 
 

Как выяснилось, у семьи есть собственный пастбищный участок и домик вагонного типа. Никто не заметил, как сын-инвалид вышел из дома, когда члены семьи кормили домашних животных и были заняты своими делами", - рассказали в полиции.

 
 

Диагноз конго-крымской лихорадки подтвердился в Шымкенте

18.05.2022, 12:34 28501
Диагноз конго-крымской лихорадки подтвердился в Шымкенте
Фото: pexels.com
ШЫМКЕНТ. 18 МАЯ - Зафиксированный ранее вероятный случай конго-крымской геморрагической лихорадки подтвердился в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Женщине, заболевшей конго-крымской геморрагической лихорадкой, 46 лет. Она жительница Байдибекского района Туркестанской области.
 
Пациентка обратилась в областную клиническую больницу с жалобами на желудочно-кишечное кровотечение. После с диагнозом "вероятный случай ККГЛ" ее перевели в инфекционную больницу. Сегодня этот диагноз подтвердили в ДСЭК, информирует издание Otyrar.kz.
 
На сегодняшний день общее состояние пациентки тяжелое, обусловлено интоксикацией и геморрагическим синдромом. Женщина изолирована и находится в реанимационном отделении.
 
Выявлено 15 контактных человек, из них 9 - медицинские работники. Все они взяты под медицинское наблюдение.
 

В Щучинске при пожаре на рынке погиб мужчина

18.05.2022, 11:17 25461
Фото: 716.kz
ЩУЧИНСК. 18 МАЯ - В городе Щучинске 18 мая в 04.50 в одноэтажном отдельно стоящем здании рынка «Жомарт» произошел пожар, в результате которого погиб мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY.  

Пожар произошел на площади 1700 квадратных метров, общая площадь здания - 3000 квадратных метров, информирует портал 716.kz.

«В течение 45 минут пожарным удалось локализовать возгорание, не дав распространиться огню, и в течение двух часов полностью потушить пожар», - сообщили в ДЧС региона. 

В ходе тушения пожара было обнаружено обгоревшее тело мужчины, по предварительной информации, сторожа, личность устанавливается. На месте пожара работают испытательная пожарно-техническая лаборатория и полицейские. Причина пожара устанавливается. 

«На пожаре были задействованы 25 единиц техники и 97 человек личного состава. Принимали участие и местные исполнительные органы», - добавил заместитель начальника ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС Акмолинской области Ерлан Молдаханов.

 
 

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