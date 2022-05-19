В ЗКО в сельской больнице телевизор упал на ребенка

УРАЛЬСК. 18 МАЯ - Инцидент произошел в больнице села Переметное в Байтерекском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Девочка 2020 года рождения залез на тумбу, на которой стоял телевизор. В результате телевизор вместе с тумбой упал на ребенка, сообщает портал "Мой город".
Отец сидел на диване. После случившегося он поднял ребенка на руки и побежал в приемный покой. Девочку осмотрели педиатр и хирург, ввели обезболивающее, вызвали санитарную авиацию. Состояние стало ухудшаться, детский реаниматолог областной детской многопрофильной больницы Уральска рекомендовал направить к ним", - рассказали в управлении здравоохранения ЗКО.
Пострадавшую госпитализировали на реанимобиле в сопровождении педиатра и медбрата. Сейчас девочка находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Выставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние.