В зоопарке Алматы умер лев

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - 15-летний лев Хан скончался в зоопарке Алматы из-за болезни крови, передает Kazakhstan Today.
"Злокачественное заболевание крови вызвало смерть льва Хана, который в 2004 году был привезен к нам из Франции. Последние несколько дней Хан чувствовал себя очень плохо. Мы решили экстренно развернуть в доме хищников госпиталь, установили всё необходимое оборудование для проведения диагностики. Хану дали контролируемый наркоз и приступили к обследованиям. Физиологические изменения уже говорили о том, что жить с ними лев не сможет. Стал обсуждаться вопрос об эвтаназии, но Хан дал остановку сердца не выходя из наркоза. Очень жаль Хана, хоть он и был в возрасте 15 лет, для нас он любимый питомец и царь зоопарка", - написал сотрудник зоопарка Алматы Ержан Еркинбаев на своей странице в соцсети.
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