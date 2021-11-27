КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - Вертолет совершил вынужденную посадку в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

26 ноября вертолет Ми-8АМТ АО "Казавиаспас" МЧС РК, следуя по оперативной заявке Национального координационного центра экстренной медицины по маршруту Нур-Султан - Экибастуз, совершил вынужденную посадку в районе населенного пункта Орнек Ерейментауского района Акмолинской области (приблизительно 100 км от Нур-Султана)", - сообщили в пресс-службе АО "Казавиаспас".

Сообщается, что предварительной причиной вынужденной посадки стала вибрация правого двигателя. На борту находились экипаж в количестве пяти человек и два врача.

Как сообщили в АО "Казавиаспас", вертолет благополучно приземлился, пострадавших нет. Экипаж и врачи были вывезены на резервном воздушном судне.