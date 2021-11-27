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Вертолет совершил вынужденную посадку в Акмолинской области

26.11.2021, 16:52 41176
КОКШЕТАУ. 26 НОЯБРЯ - Вертолет совершил вынужденную посадку в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

26 ноября вертолет Ми-8АМТ АО "Казавиаспас" МЧС РК, следуя по оперативной заявке Национального координационного центра экстренной медицины по маршруту Нур-Султан - Экибастуз, совершил вынужденную посадку в районе населенного пункта Орнек Ерейментауского района Акмолинской области (приблизительно 100 км от Нур-Султана)", - сообщили в пресс-службе АО "Казавиаспас".

 
Сообщается, что предварительной причиной вынужденной посадки стала вибрация правого двигателя. На борту находились экипаж в количестве пяти человек и два врача.
 
Как сообщили в АО "Казавиаспас", вертолет благополучно приземлился, пострадавших нет. Экипаж и врачи были вывезены на резервном воздушном судне.
 
 

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В поликлинике Атырау произошел пожар

26.11.2021, 20:58 14635
В поликлинике Атырау произошел пожар
Фото: atpress.kz
АТЫРАУ. 26 НОЯБРЯ - В Атырауской городской поликлиники №7 произошло возгорание на втором этаже трехэтажного здания больницы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации территориального департамента по чрезвычайным ситуациям, пожар зафиксирован 26 ноября в 12.34.
 
По данным ДЧС, в кабинете заведующей терапии с общей площадью 18 квадратных метров произошло возгорание персонального компьютера.
 
Из здания поликлиники были немедленно эвакуированы 45 человек, из них шестеро детей.
 
Жертв и пострадавших нет.
 
Как сообщалось ранее, двое получили ожоги, семилетняя девочка скончалась в результате пожара в квартире города Костаная.
 

В Алматы дуб рухнул на легковую машину

26.11.2021, 20:42 21682
В Алматы дуб рухнул на легковую машину
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 26 НОЯБРЯ - В Алматы по улице Гоголя - Калдаякова дерево обрушилось на легковую машину, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео вырванного с корнем дерева, упавшего на машину, появилось в инстаграм-паблике.

Как сообщили в управлении городской мобильности, сотрудники управления выехали на место происшествия. В ходе выезда было установлено, что упавшее дерево - усохший дуб краснокнижный, имевший стволовую и корневую гниль.
 

Факта механических и антропогенных воздействий не обнаружено. Администратором бюджетных программ по содержанию и защите зеленых насаждений на землях общего пользования являются аппараты акимов районов. На данный момент дерево убрано органами ЧС и подрядной организацией аппарата акима Медеуского района", - сообщили в управление городской мобильности.

 
Как сообщалось ранее, сильный ветер обрушил ограждение домов в населенных пунктах, повалил деревья в Жамбылской области.
 

В Шымкенте подросток умер после урока физкультуры

26.11.2021, 13:25 50491
В Шымкенте подросток умер после урока физкультуры
Фото: mkchita.ru
ШЫМКЕНТ. 26 НОЯБРЯ - В Шымкенте семиклассник скончался после урока физкультуры. Причиной смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает otyrar.kz, 19 ноября на уроке физкультуры мальчик почувствовал себя плохо. Учитель физической культуры отвел подростка в личный кабинет и сообщил медработнику школы о его состоянии. Врач осмотрел и вызвал скорую помощь.
 
О произошедшем тут же оповестили мать ребенка, говорит директор школы, в которой учился мальчик.
 

Скорая помощь увезла мальчика в больницу. Ребенок находился в реанимации. 20 ноября 2021 года, утром, когда позвонили маме, чтобы узнать о состоянии подростка, она сообщила, что ночью ее сын скончался", - сообщила руководитель управления образования Шымкента Жанат Тажиева.

 
По ее словам, ученик 7-го класса специализированного лицея-интерната для одаренных детей №1 19 ноября 2021 года в ночное время скончался в реанимационном отделении поликлиники с диагнозом "острая сердечно-легочная недостаточность".
 
 

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