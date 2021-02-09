Ветер сорвал кровлю с двух школ в Павлодарской области

Павлодар. 8 февраля. Kazakhstan Today - Ураганный ветер сорвал часть кровли с двух школ в Павлодарской области. В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших, передает Kazakhstan Today.

По информации областного департамента по ЧС, сегодня, в 12.00, на пульт 112 поступило сообщение о частичном срыве кровли с трехэтажного здания СОШ в селе Узынбулак Баянаульского района. В момент инцидента порывы ветра достигали 19 метров в секунду. Крыша повреждена на площади 60 квадратных метров. На место выезжал сотрудник ДЧС, пишет Павлодар-онлайн.





Аналогичное сообщение поступило в 13.30 из села Шарбакты Щербактинского района, где в результате сильного ветра до 21 метра в секунду произошел частичный срыв мягкой кровли с двухэтажного здания СОШ №3 на площади 58 квадратных метров.

В регионе действует штормовое предупреждение. По информации "Казгидромета", 7-9 февраля в Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), местами туман, гололед, метель. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, со скоростью 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров, 8 февраля временами порывы 30 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха до 10-18 градусов мороза.

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