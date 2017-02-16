Виновника смертельного ДТП задержали в Алматы

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Виновника смертельного ДТП задержали в Алматы16.02.2017
  • Фото: pavlodarnews.kz
Происшествия  14:04

Алматы. 16 февраля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы задержала водителя, скрывшегося с места наезда на пешехода, сообщили в пресс-службе городского департамента внутренних дел.

ДТП, итогом которого стала смерть человека, произошло накануне около полуночи в Ауэзовском районе Алматы, передает Kazakhstan Today.

"К сожалению, пешеход погиб. В этом ДТП фигурируют два транспортных средства: автомашина "Шкода", водитель остался на месте, а также авто марки "Тойота Камри", водитель которой скрылся с места происшествия. Обе машины следовали по улице Саина на север. Сразу же была сформирована опергруппа по осуществлению розыскных мероприятий. Нам практически сразу удалось установить личность сбежавшего водителя. Им оказался житель Жетысуского района Алматы, 1969 года рождения. В момент нашего визита по месту жительства мужчина был дома. Он пояснил, что все это время был уверен в том, что ночью на Саина он сбил собаку. Сейчас сотрудниками нашего подразделения водитель "Тойоты" для проведения дальнейших процессуальных действий передан коллегам из Управления дознания", - рассказал начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

В свою очередь, руководитель Управления дознания ДВД города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов сообщил, что по данному факту в отделе по расследованию дорожно-транспортных происшествий начато досудебное расследование по признакам следующих составов преступления: ДТП со смертельным исходом, а также оставление места ДТП. В рамках производства будет назначен ряд соответствующих экспертиз.
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