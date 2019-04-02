Владельцы подтопленных домов могут обратиться за компенсацией - Ильин

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня на пресс-конференции в СЦК заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Юрий Ильин рассказал, что на сегодняшний день подтоплено только два жилых дома, владельцы которых могут обратиться за компенсацией, передает Kazakhstan Today.

По словам замминистра, два подтопленных грунтовыми водами дома находятся в Восточно-Казахстанской области.

Сейчас проводится откачка воды, после чего будет проведена соответствующая оценка. Что касается Карагандинской, Акмолинской области, там, где уже прошли паводковые воды, в частности были переливы с полей, оценка комиссии сейчас будет проведена. После проведённой работы оценочной комиссии будет приниматься решение местными исполнительными органами. В случае необходимости будет компенсация. Средства в бюджетах акиматов есть. На основании заявления жителей будут приниматься решения о компенсации", - сказал Ильин.

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