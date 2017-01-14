Влетевшая в квартиру астанчан петарда спалила все имущество

Астана. 14 января. Kazakhstan Today - В новый год петарда пробила пластиковое окно, влетела в квартиру жителей Астаны, взорвалась и спалила все имущество. Хозяева в тот момент были в отъезде, пожарных вызвали соседи.

Глава семейства Константин Чукреев рассказал, что на праздники увез жену и сыновей в Боровое. В самый разгар веселья зазвонил телефон, передает Kazakhstan Today.

"Он был такой мощности, что нам повезло, что на тот момент нас не было дома. Потому что именно в этом окне на Новый год дети мои, у меня два сына маленьких, они всегда смотрят салют. Неизвестно, что бы было, если бы они в этот момент здесь находились", - рассказал мужчина.

Основной удар приняла на себя гостиная, петарда взорвалась именно здесь. В полыхающей комнате не уцелело ничего: бытовая техника, мебель - все покрыто слоем копоти и гари. Языки пламени не коснулись только документов, их хозяева буквально накануне спрятали в ящик стола. Папка с документами и небольшая сумка с вещами первой необходимости - это все, что осталось у Чукреевых, сообщает КТК

Восстанавливать хронологию событий мужчина сейчас пытается самостоятельно. Соседи рассказали ему, что в роковую ночь на детской площадке салюты запускала большая и шумная компания. Больше пока ничего.

"Здесь еще камеры в нашем доме, на каждом подъезде и на каждом углу они стоят. Мы платим за них постоянно. Когда этого коснулось, как оказалось, запись не сохранилась, там что-то удалилось. Дальнейшие планы какие? Восстанавливать. Своими силами, потому что надеяться не на кого", - рассказал Константин Чукреев.

Хозяин подчеркивает: человека, случайно ставшего виновником пожара, он простил. Но к делу уже подключилась полиция.

"Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, а также расследование. Изучаются все камеры, которые находятся близко к месту происшествия", - прокомментировала руководитель пресс-службы ДВД Астаны Софья Кылышбекова.

Отмечается также, что, если любителя ярких фейерверков найдут, ему грозит внушительный штраф: до 7 млн тенге либо лишение свободы сроком до 3 лет. Полиция же просит быть аккуратнее с огнеопасными игрушками.

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