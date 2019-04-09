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Во время пожара в столичном Центре материнства и детства из здания эвакуировали около 200 человек

08.04.2019, 09:06 6643
Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - В одном из блоков столичного Центра материнства и детства произошел пожар. Из здания эвакуировали около 200 человек, передает Kazakhstan Today.
 
7 апреля, в 13.50, на пульт 101 города Нур-Султана поступило сообщение о пожаре в Центре материнства и детства по проспекту Туран. В блоке "Б", на цокольном этаже, произошло возгорание кабеля в электрощитовой на площади 0,5 квадратного метра. До прибытия пожарных подразделений персоналом выведено порядка 200 человек, сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.
 

Пожар локализован в 14.04 и ликвидирован в 14.08. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - уточнили в ведомстве. 

 
На место пожара были привлечены восемь сотрудников и две единицы техники столичного департамента по ЧС.
 

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